Врет о «воле населения». Кремль заявил, что границы «присоединенных» к РФ областей еще «не определены» 3 октября, 14:29 Пресс-секретарь Путина Песков (Фото:Кремль)

Об этом сообщает российское пропагандистское информагентство РИА Новости.

Песков соврал, что Кремль «продолжит совещаться с населением».

При этом он не смог уточнить, в каком формате будут проходить «консультации».



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С 23 по 27 сентября российские оккупанты имитировали так называемые «референдумы» на временно оккупированных частях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей Украины. Ни один из этих регионов Россия не контролирует полностью.

Украина и абсолютное большинство западных стран заявили, что результаты псевдореферендумов не будут признаны.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что никакие преступные действия РФ для Украины ничего не изменят.



27 сентября российские оккупанты объявили «результаты» псевдореферендумов на территории временно оккупированных районов в Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областях, нарисовав от 87% до 99% «поддержки».



На следующий день марионетки Кремля обратились к российскому диктатору Владимиру Путину «с просьбой рассмотреть» «присоединение» захваченных территорий Украины к России.

В пятницу, 30 сентября, российский диктатор Владимир Путин подписал «указы» об аннексии захваченных территорий Украины.