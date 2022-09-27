РосСМИ объявили результаты «референдумов» в Украине. Фейковая поддержка «присоединения» к РФ — от 87% 27 сентября, 23:40 С 23 по 27 сентября российские оккупанты имитировали так называемые референдумы (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты объявили «результаты» псевдореферендумов на территории временно оккупированных регионов Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей.

Об этом пишут пропагандистские росСМИ.

Пропагандисты заявляют, что в Луганской области «присоединение» к стране-агрессору РФ якобы поддержали 98,42% жителей, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской области — 87,05%, в Донецкой области — 99,23% жителей.

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С 23 по 27 сентября российские оккупанты имитировали так называемые «референдумы» на временно оккупированных частях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Ни один из этих регионов Россия не контролирует полностью.

Украина и абсолютное большинство западных стран заявили, что результаты псевдореферендумов не будут признаны. Президент Украины Владимир Зеленский также отметил, что проведение голосование и попытка аннексии украинских территорий не повлияет на процесс их освобождения усилиями ВСУ.