Уже вернулся к семье. Гендиректора Запорожской АЭС освободили из российского плена — глава МАГАТЭ

3 октября, 17:47
Поделиться:
Игорь Мурашов (Фото:Энергоатом / Telegram)

Игорь Мурашов (Фото:Энергоатом / Telegram)

Генеральный директор Запорожской атомной электростанции Игорь Мурашов был освобожден после того, как его похитили российские оккупанты.

Об этом сообщил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в Twitter.

Он также уточнил, что Мурашов уже вернулся к своей семье.

«Я поддерживаю освобождение Игоря Мурашова, генерального директора Запорожской атомной электростанции Украины; я получил подтверждение, что Мурашов благополучно вернулся к своей семье», — рассказал Гросси.

Видео дня

https://twitter.com/rafaelmgrossi/status/1576940492713263109?t=SKP60jeAHxulp2Ec-oL1Zw&s=35

Российские оккупанты в пятницу, 30 сентября, задержали генерального директора Запорожской АЭС Игоря Мурашова и вывезли его в неизвестном направлении.

1 октября МАГАТЭ получило информацию, что российские оккупанты «временно задержали» Мурашова.

На этой неделе Рафаэль Гросси посетит Киев и Москву. Поездка будет частью усилий по «скорейшему внедрению зоны ядерной безопасности и безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции».

https://www.youtube.com/watch?v=dSB9lrnAs10
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Запорожская область Плен МАГАТЭ Запорожская АЭС Энергодар ЗАЭС

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X