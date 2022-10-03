Уже вернулся к семье. Гендиректора Запорожской АЭС освободили из российского плена — глава МАГАТЭ
Игорь Мурашов (Фото:Энергоатом / Telegram)
Генеральный директор Запорожской атомной электростанции Игорь Мурашов был освобожден после того, как его похитили российские оккупанты.
Об этом сообщил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в Twitter.
Он также уточнил, что Мурашов уже вернулся к своей семье.
«Я поддерживаю освобождение Игоря Мурашова, генерального директора Запорожской атомной электростанции Украины; я получил подтверждение, что Мурашов благополучно вернулся к своей семье», — рассказал Гросси.
Российские оккупанты в пятницу, 30 сентября, задержали генерального директора Запорожской АЭС Игоря Мурашова и вывезли его в неизвестном направлении.
1 октября МАГАТЭ получило информацию, что российские оккупанты «временно задержали» Мурашова.
На этой неделе Рафаэль Гросси посетит Киев и Москву. Поездка будет частью усилий по «скорейшему внедрению зоны ядерной безопасности и безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции».