«У Путина более короткая жизнь, чем он представляет». Михаил Подоляк — о продолжительности войны, фрик-шоу в Кремле и атаке власти в РФ «ястребами». Интервью 2 октября, 20:18 Эксклюзив НВ Михаил Подоляк (Фото:Офис президента Украины / Facebook)

Война будет не столь долгой, как думает диктатор Владимир Путин, а его жизненный срок значительно меньше, чем он себе это может представить. В этом убежден советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

В интервью Радио НВ Подоляк рассказал, как «ястребы» Кадыров и Пригожин уже атакуют вертикаль власти РФ и сломают ее, почему «уйти в небытие» должен не только Путин, но и его приспешники и как ответит Запад на применение Россией ядерного оружия, если такое произойдет.

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— Многие эксперты говорят о деструктивных последствиях всего того, что наговорил Путин за последние недели. Я хочу в этом контексте обсудить вот какую историю. Марионетка Кремля в Чечне Рамзан Кадыров из-за потери Лимана «наехал» на российского командующего Центральным военным округом генерал-полковника Александра Лапина. Его поддержал Евгений Пригожин, обладатель ПВК Вагнера. Чего вы ждете от такого противостояния? Возможно ли усиление ци так называемых " ястребов" - Кадырова и Пригожина?

— Это очень интересный симптом происходящего в окружении Путина. Там не все так просто. Они совершенно точно не понимают, почему не могут сломать Украину и уже не сломают это очевидно. На основании этого они ищут, кого сделать виновным. Но эти заявления Кадырова и тем более такого странного существа, как Пригожина, говорят о том, что они рано или поздно выйдут на то, чтобы сделать виновным в проигрыше РФ самого Путина. Это первое.

Второе. Кадыров и Пригожин — это не системные люди, получавшие определенные бенефиции от бюджета, могли свободно себя чувствовать. Но они сегодня атакуют системную военную вертикаль. Это ключевое. Они ее сломают.

Третье. Я бы не сказал, что это усиление " ястребов", а, скорее всего, начало конфликта между системной элитой — политической, военной и несистемной, к которой относятся достаточно одиозные и токсичные персонажи, как тот же Пригожин. Они не системны, не умеют работать на государство в целом. Они не понимают, что такое каркас государства. Они получали определенные деньги из бюджета, административные возможности, как тот же Кадыров, но они никогда не работали системно, учитывая, что такое каркас, матрица, архитектура государства.