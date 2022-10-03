ВСУ освободили Боровую и Шийковку в Харьковской области — фото, видео 3 октября, 14:37 Сообщается об освобождении двух сел в Харьковской области (Фото:t.me/Pravda_Gerashchenko/45033)

Вооруженные силы Украины освободили населенные пункты Боровая и Шийковка в Харьковской области.

В Telegram-каналах появляются фото и видео из освобожденных населенных пунктов.

Официального подтверждения от украинского военного руководства пока не было.

Боровая и Шийковка находятся вблизи административной границы с Луганской областью.

Видео дня

27 сентября после освобождения поселка Купянск-Узловой глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал, что менее 6% области остаются оккупированными.