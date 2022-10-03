ВСУ освободили Боровую и Шийковку в Харьковской области — фото, видео
Сообщается об освобождении двух сел в Харьковской области (Фото:t.me/Pravda_Gerashchenko/45033)
Вооруженные силы Украины освободили населенные пункты Боровая и Шийковка в Харьковской области.
В Telegram-каналах появляются фото и видео из освобожденных населенных пунктов.
Официального подтверждения от украинского военного руководства пока не было.
Боровая и Шийковка находятся вблизи административной границы с Луганской областью.
27 сентября после освобождения поселка Купянск-Узловой глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал, что менее 6% области остаются оккупированными.