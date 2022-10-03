«Остается приоритетом Путина». Командующий Объединенными силами рассказал, есть ли риск повторного наступления РФ на Киев 3 октября, 09:30 Вероятность наступления армии РФ на Киев сохраняется (Фото:REUTERS/Ahmed Jadallah)

Командующий Объединенными силами ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что пока не видит угрозы повторного наступления РФ на Киев. Однако захват украинской столицы остается приоритетом диктатора Владимира Путина.



В эфире телемарафона Наев сказал, что Вооруженные силы Украины приобрели опыт ведения боевых действий на Киевском направлении и сейчас делают все необходимое для укрепления обороны.

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«Эти шансы (наступления на Киев — ред.) есть, конечно. Потому что он (Путин — ред.) никогда не откажется от своих намерений захватить Украину и непосредственно столицу нашего государства. Она действительно находится в приоритетах его преступных планов», — отметил он.

По словам генерала, сейчас украинские силы укрепляют оборону столицы, учитывая предыдущий опыт.

«В этой работе принимают участие военные администрации, население территории, потому что сопротивление населения было одним из основных аспектов, что прошедшая попытка атаковать Киев была неудачной», — добавил Наев.

7 сентября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и первый замглавы комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Михаил Забродский рассказали, как страна-агрессор Россия может видеть свою дальнейшую цель в Украине.

В статье для Укринформа генералы не исключили, что РФ может вернуться к планам захватить Киев. По их мнению, нельзя также исключать повторного вторжения с территории Беларуси.