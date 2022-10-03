МИД Финляндии вызвал посла России из-за проведения псевдореферендумов 3 октября, 17:47 В МИД Финляндии вызвали посла РФ из-за проведения псевдореферендумов (Фото:Hietaparta/pixabay.com)

В понедельник, 3 октября, Министерство иностранных дел Финляндии вызвало посла страны-агрессора России из-за проведения псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины.

«МИД Финляндии вызвал сегодня посла России, чтобы выразить решительное осуждение фиктивных референдумов и оглашение незаконной аннексии оккупированных украинских регионов Россией», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Видео дня

В министерстве добавили, что это грубое нарушение суверенитета, территориальной целостности Украины и Устава ООН.

В понедельник, 3 октября, в Министерство иностранных дел Польши вызвали посла страны-агрессора РФ Сергея Андреева в связи с проведением на временно захваченных территориях Украины псевдореферендумов.

С 23 по 27 сентября российские оккупанты имитировали так называемые «референдумы» на временно оккупированных частях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей Украины. Ни один из этих регионов Россия не контролирует полностью.

Украина и абсолютное большинство западных стран заявили, что результаты псевдореферендумов не будут признаны.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что никакие преступные действия РФ для Украины ничего не изменят.



27 сентября российские оккупанты объявили «результаты» псевдореферендумов на территории временно оккупированных районов в Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областях, нарисовав от 87% до 99% «поддержки».



На следующий день марионетки Кремля обратились к российскому диктатору Владимиру Путину «с просьбой рассмотреть» «присоединение» захваченных территорий Украины к России.

В пятницу, 30 сентября, российский диктатор Владимир Путин подписал «указы» об аннексии захваченных территорий Украины.