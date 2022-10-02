«Тошнотные риторические фекалии». Исследователь российской пропаганды Питер Померанцев проанализировал риторику «злого и униженного» Путина 2 октября, 15:14 Эксклюзив НВ Питер Померанцев, журналист и писатель (Фото:НВ)

Британский журналист, писатель, публицист Питер Померанцев много лет исследует и анализирует пропаганду, в том числе российскую.

В интервью Радио НВ он рассказал, как изменились цели роспропагандистов за последние две недели и к чему стремится «злой и униженный» диктатор Владимир Путин.

— Хочу немного с вами для начала обсудить то, что наговорил Путин. Он объявил уже, что на временно оккупированных территориях Украины «Россия навсегда». Также говорят, что Путин объявил тотальной войну, в том смысле, что Россия будет воевать, пока жив Путин и его режим. Термин тотальной войны вы использовали, цитируя Йозефа Геббельса в своей недавней статьи в The Guardian. Он в 1943 году говорил, что Третий рейх в окружении коварных евреев. Как вы считаете, можно ли говорить о том, что Путин открыто сказал «пока я жив, всё это будет продолжаться»?

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— У меня [30 сентября] был день рождения, я ехал в машине из Вашингтона в Нью-Йорк. И я только в Твиттере следил за речью. У меня не было время слушать это все. Иногда тональность очень важна. Я не знаю, какая тональность была.

Люди говорили, что Путин совсем уже не в себе. И всех в зале пугало, что лидер страны уже не в своем уме.

Если смотреть по тезисам, которые были в Твиттере и так далее. Да, тотальная война. Да, навсегда. Но в то же самое время, какая война? Не было ни слова про Украину. Он не говорил про Украину. Он проиграл Украине. Ему нужно было сменить рамку, сменить фокус. И это была тотальная война даже не с НАТО, а с глобальным сатанистом и так далее.

Наверное, он, в каком-то смысле, пытался отвлечь от потерь, во-первых. Во-вторых, он сказал, что будет война навсегда, но, может быть, это будет больше похоже на холодную войну. Потому что это война, где есть достойный враг; которую Россия не может легитимно выиграть, потому что враг больше.

А это означает, что холодная война навсегда. Мы ищем рациональные объяснения тому бреду (Путина — ред.). Он готовит к холодной войне. Но до нее должна быть ядерная обстановка — или использование ядерного оружия, или огромное напряжение.

Если мы пытаемся в этих тошнотных риторических фекалиях искать какой-то смысл, как врачи, тогда будет ядерное огромное напряжение, может быть даже использование ядерного оружия, а потом будет новая холодная война, где Россия — «главный и великий враг огромному сатанинскому Западу».

— Есть мнение, что Путин до сих пор верит, что может победить Запад. Соглашаетесь ли вы с этим? Может ли быть такое в его голове?

— Понятно, что если люди при власти так долго, особенно, если это мелкие люди с очень большими комплексами, начинают думать о себе в мессианском смысле.

Он очень злой, униженный человек, который добрался до огромной власти и, конечно, уже давно пошли такие мессианские темы в его голове. Конечно, если это так, ты не можешь проиграть, у тебя какая-то миссия — спасти или убить весь мир. Это давно не связано с пониманием мира, с какими-то рациональными ходами.

Но он знает, все время это повторяет, что у него есть козырь и это ядерный козырь. И, разумеется, он будет как-то им играть. Как? Мы не знаем.

— 30 сентября было очевидно, что для него создают параллельную реальность, что он в Георгиевском зале был единственным человеком, который радовался тому, что происходит. На площадь, где по данным МВД было 180 тысяч человек, были пригнаны люди — их на сотнях автобусов подвезли. Те, кто создают для Путина виртуальную реальность, в чем они заинтересованы?

— Это очень хороший вопрос, как и тот, кто доставляет информацию шефу. Но я не знаю.

Я не знаю, какие там есть разные группировки. Я это совершенно по-другому вижу. Мне не очень важно, какую реальность для него создают. Важно, что все-таки они пытаются, чтобы эта реальность не для Путина была создана, а для нации.

Путин в опасной ситуации в том смысле, что пропаганда и общественное мнение играют странную роль во всех диктатурах, включая Россию. Конечно, там нет выбора.

Но один из знаков того, что он царь, — это то, что он может заставлять народ повторять те тезисы, которые власть выдвигает. Это показывает, что ты контролируешь ситуацию в сфере пропаганды. И если ты начинаешь это терять (а в последние пару недель он очень сильно начал терять), тогда это показывает, что ты некомпетентен. Твои настоящие враги, которые вокруг тебя, начинают думать, что ты ослаб и это опасно.

Очень важно было после этого фарса последних двух недель показать, что он все контролирует. И то шоу — это все про это. Это о том, что «я все контролирую, все подо мной, все должны склоняться, хватит рыпаться». Это очень важный показатель.

Я не знаю, кто строит ему реальность и верит ли он в реальность, или в мистику пошел.

— Вы продолжаете исследовать российскую пропаганду. В той публикации в The Guardian вы писали о том, что действительно все эти годы путинская пропаганда была направлена на демобилизацию — «просто сидите у телевизора, наслаждайтесь, мы вас трогать не будем». Сейчас произошло обратное — так называемая частичная мобилизация. И при этом мы понимаем, что Путин уже пытается продвинуть концепцию, что это не «специальная военная операция», а некая «великая отечественная война по защите своих территорий». Что должна сделать российская пропаганда, чтобы продать этому пассивному населению эту идею? Видите ли вы, как это уже происходит?

— Он начинал с того, что это «отечественная война за территории», а теперь это «великая священная война против западного дьявола». Там ни слова про Украину не было. Там было только про ужасный Запад, как нужно перестроить мир и некую священную войну против сатаны.

Им нужно переключиться от пропаганды, которая была построена на пассивности к классической пропаганде, связанной с мобилизацией. Я не думаю, что у них получится по многим причинам.

У них всегда были проблемы с мобилизацией. Путин очень хочет быть фашистом, но он такой фашист-двоечник. Не в плане жестокости, с жестокостью у него все получается. Я имею ввиду в плане мотивации. Фашисты все-таки умели делать большие толпы, где у людей был экстаз. У Путина никогда такого не было — всегда нужно было на автобусе людей привозить.

Мы же не знаем военную стратегию. Если [она заключается в том, чтобы] перейти на ядерную [войну] и начать эту конфронтацию максимально скоро, тогда не важно, кто придет на фронт. Если это общество должно быть военизированным (тотальная война, как Геббельс это имел в виду), тогда у них будут проблемы.

— Четыре государства воздержались от голосования в Совбезе ООН по осуждению российской аннексии территорий Украины — Китай, Бразилия, Индия и Габон. Могут ли расчеты Путина быть направлены на то, что есть еще большая часть мира, которая будет с Россией?

— Да, вы правы. И эти его нарративы очень старые — еще из Советского Союза, из холодной войны. В огромной части мира — в Африке, Латинской Америке и в каких-то моментах в Южной Азии — это старые нарративы, что самое большое зло — это Запад, а Россия — освободительная сила или, по крайней мере, — баланс.

Здесь должна работать Украина вместе с союзниками — точно идти по странам и понимать, где можно с этим бороться. Может быть, есть какие-то страны, у которых есть романтизм к России. Куба, может быть, я не знаю. Но реально — это очень прагматические отношения, когда считается, что Россия — баланс Америки и Китая. И Россия себя достаточно успешно позиционирует последние 20 лет, как поставщик оружия, пропаганды, энергетики; как такой стабильный партнер, который поможет чаще всего диктатурам, но не только, сбалансировать им [некую власть]. Надо понимать, что эти страны хотят и что их интересует, и главное — подать месседж, что Россия — не стабильный партнер, а чокнутая, бедная, некомпетентная, опасная, токсичная [страна]. И тогда, думаю, что какие-то страны будут очень быстро отходить. Уже видно, что в Латинской Америке что-то меняется.

С этим нужно работать и я знаю, что Украина очень хорошую работу проводит. Здесь очень важно, чтобы союзники помогали. Нужно понимать, какой союзник может помогать с какой страной. И тогда мы можем начать побеждать даже на этой арене.