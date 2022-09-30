Путин подписал «указы» об аннексии захваченных территорий Украины

30 сентября, 16:02
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Диктатор Путин (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Kremlin via REUTERS)

Диктатор Путин (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Kremlin via REUTERS)

В пятницу, 30 сентября российский диктатор Владимир Путин подписал "указы" об аннексии захваченных территорий Украины.

Диктатор подписал «документы» с главами террористических организаций «ДНР» и «ЛНР», а также с коллаборантами из Запорожской и Херсонской областей.

С 23 по 27 сентября российские оккупанты имитировали так называемые «референдумы» на временно оккупированных частях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей Украины. Ни один из этих регионов Россия не контролирует полностью.

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Украина и абсолютное большинство западных стран заявили, что результаты псевдореферендумов не будут признаны.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что никакие преступные действия РФ для Украины ничего не изменят.

https://www.youtube.com/embed/dRNcFkHhe44

27 сентября российские оккупанты объявили «результаты» псевдореферендумов на территории временно оккупированных районов в Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областях, нарисовав от 87% до 99% «поддержки».

На следующий день марионетки Кремля обратились к российскому диктатору Владимиру Путину «с просьбой рассмотреть» «присоединение» захваченных территорий Украины к России.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Владимир Путин Война России против Украины аннексия

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