Путин подписал «указы» об аннексии захваченных территорий Украины 30 сентября, 16:02 Диктатор Путин (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Kremlin via REUTERS)

Диктатор подписал «документы» с главами террористических организаций «ДНР» и «ЛНР», а также с коллаборантами из Запорожской и Херсонской областей.

С 23 по 27 сентября российские оккупанты имитировали так называемые «референдумы» на временно оккупированных частях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей Украины. Ни один из этих регионов Россия не контролирует полностью.

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Украина и абсолютное большинство западных стран заявили, что результаты псевдореферендумов не будут признаны.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что никакие преступные действия РФ для Украины ничего не изменят.



27 сентября российские оккупанты объявили «результаты» псевдореферендумов на территории временно оккупированных районов в Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областях, нарисовав от 87% до 99% «поддержки».



На следующий день марионетки Кремля обратились к российскому диктатору Владимиру Путину «с просьбой рассмотреть» «присоединение» захваченных территорий Украины к России.