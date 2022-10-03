Судью Верховного суда Богдана Львова не уволили с должности, несмотря на подтверждение у него гражданства РФ 3 октября, 15:47 Богдан Львов (Фото:Богдан Львов/Facebook)

Заместителя главы Верховного суда судью Богдана Львова не уволили с должности, несмотря на то, что СБУ подтвердила у него наличие российского гражданства.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

В тайном голосовании Кассационного хозяйственного суда ВС приняли участие 39 из 40 человек. Увольнение поддержал 21. Как пишет ЦПК, для решения нужен был еще один голос, поскольку его можно считать принятым, когда голосует большинство от тех, кто работает, — 43 человека.

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3 октября Служба безопасности Украины подтвердила, что у Львова есть гражданство РФ и наличие у судьи двухкомнатной квартиры на Ленинградском шоссе в Москве. В ЦПК заявили, что после этого он автоматически теряет должность, но решение об увольнении было за Кассационным хозяйственным судом ВС.

Ранее Львов заявил, что прошел полиграф. Он обнародовал выводы и заявил, что «непричастен к получению российского гражданства и паспорта РФ».

15 сентября журналисты Схем выяснили, что Львов получил паспорт РФ в 1999 году. Однако в 2017-м, во время конкурса на должность в суде, он отметил в своей анкете, что у него нет гражданства другой страны.

Позже журналист-расследователь и руководитель Bellingcat Христо Грозев подтвердил наличие гражданства РФ у Львова и исключил, что документы в реестрах могут быть подделкой, как об этом говорил сам судья.