Чехия призвала своих граждан покинуть Россию 3 октября, 15:56 Чехия дала рекомендации своим гражданам, которые находятся в России (Фото:Ridwan Meah/Unsplash)

Чехия призвала своих граждан покинуть Россию из-за угроз ухудшения ситуации с безопасностью и войны РФ против Украины.

Как говорится на сайте МИД Чехии, своих соотечественников, которые находятся на территории РФ, призвали зарегистрироваться в системе Drozd.

«Если вы уже находитесь в стране и решили остаться, несмотря на предупреждения, пожалуйста, соблюдайте максимальную осторожность во время пребывания там, следите за достоверными СМИ и имейте наготове план отхода на случай чрезвычайной ситуации», — отметили в чешском внешнеполитическом ведомстве.

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Там подчеркнули, что граждане Чехии, у которых есть двойное гражданство, могут восприниматься российскими властями в первую очередь как граждане Российской Федерации и не могут быть обеспечены адекватной, полноценной консульской защитой со стороны посольства Чехии в Москве.

«МИД Чешской Республики предупреждает, что из-за напряженных отношений между Российской Федерацией и странами ЕС и НАТО деятельность чешских посольств в Российской Федерации может быть ограничена, а Чешская Республика будет иметь ограниченные возможности для оказания помощи и защиты чешских граждан на территории Российской Федерации», — резюмировали там.

В МИД Чехии призвали использовать коммерческие пути для выезда из РФ.

27 сентября Болгария рекомендовала своим гражданам покинуть территорию страны-агрессора России в кратчайшие сроки «в связи со сложной ситуацией».

28 сентября посольство США в России призвало своих граждан немедленно покинуть территорию страны-агрессора, пока остаются ограниченные возможности для коммерческих поездок.

29 сентября аналогичное заявление сделала Канада. Власти призвали своих граждан покинуть территорию страны-агрессора России.





