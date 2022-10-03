Армия РФ ударила по общежитию в Часовом Яру. Под завалами — как минимум один человек

3 октября, 12:21
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Последствия атаки российских оккупантов на Донецкую область (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Последствия атаки российских оккупантов на Донецкую область (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Российские оккупанты обстреляли общежитие учебного заведения в Часовом Яру Донецкой области в понедельник, 3 октября. Как минимум один человек находится под завалами.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

По его словам, спасательная операция продолжается. Армия РФ ночью обстреливала громады вдоль линии фронта от Авдеевки до Северска и нанесла удар по относительному тылу.

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В Авдеевке были одиночные прилеты по старой части города, в Очеретинской громаде россияне ударили по Желанному и обстреляли Каменку, рассказал Кириленко. По предварительной информации, пострадавших нет.

Также оккупанты вели огонь на лисичанском направлении, обстреливая Северск и Серебрянку. «Было громко» в Одрадовке и на станции Майорск Светлодарской громады.

Утром военные РФ нанесли ракетный удар по Краматорску — попали в предприятие. Пострадавших нет.

В течение 2 октября россияне убили одного мирного жителя в Донецкой области — в Бахмуте. Еще восемь человек получили ранения.

https://www.youtube.com/watch?v=xYjOy5CBGNA
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Донецкая область Ракетные удары Общежитие Война России против Украины

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