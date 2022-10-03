В Казахстане заявили, что ОДКБ не будет участвовать в войне против Украины

3 октября, 16:24
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Астана (Фото:REUTERS/Pavel Mikheyev)

Астана (Фото:REUTERS/Pavel Mikheyev)

В Министерстве иностранных дел Казахстана заявили, что российский военный блок Организации договора по коллективной безопасности (ОДКБ) не будет участвовать в войне России против Украины.

Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров, сообщает портал Informburo.

По его словам, участие ОДКБ в войне «не входит в зону ответственности организации». На вопрос, может ли быть задействован военный потенциал Казахстана, Смадияров заявил, что Астана исходит из принципов территориальной целостности государств, их суверенного равенства и мирного существования в соответствии с международным правом и уставом ООН.

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«В целом зона ответственности ОДКБ четко очерчена международно признанными территориями государств-членов организаций, и коллективная безопасность обеспечивается в пределах этих территорий. Таким образом, вопрос участия ОДКБ в зоне российско-украинского конфликта в повестке не стоит», — сказали в казахском МИД.

Ранее Казахстан отказался признавать результаты российских псевдореферендумов в Украине. В стране заявили, что выдадут России уклоняющихся от мобилизации, если их объявят в розыск.

https://www.youtube.com/watch?v=y2IxvhOEGt0
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Казахстан ОДКБ Война России против Украины

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