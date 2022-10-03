Подробности атаки на Запорожье: оккупанты выпустили по городу около 10 ракет С-300, разрушен реабилитационный центр для детей 3 октября, 08:08 Ракетными ударами оккупанты разрушили реабилитационный центр для детей в Запорожье (Фото:t.me/starukhofficial/3911)

В результате ракетного удара по Запорожью рано утром в понедельник, 3 октября, были разрушены объекты инфраструктуры, в том числе реабилитационный центр, где обучались дети с особыми потребностями.

Об этом сообщил в Telegram глава Запорожской ОВА Александр Старух.

По его словам, войска РФ выпустили по городу около 10 ракет С-300.

Известно об одном пострадавшем, его госпитализировали.

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Также оккупанты атаковали села вблизи Запорожья, пострадавших нет. По предварительной информации, ракеты попали вне населенных пунктов.

Российские оккупанты утром в воскресенье, 2 октября, нанесли удар по Запорожью и Запорожской области ракетами С-300. В результате вражеской атаки разрушена промышленная инфраструктура.



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