Это сломит Кремль. Эксперты назвали три сценария того, почему и как Москва начнет искать мирных переговоров с Киевом 3 октября, 19:42 Эксклюзив НВ Время сдаваться: Для капитуляции президента РФ Владимира Путина есть по крайней мере три обоснования (Фото:DR)

НВ разбирался, при каких обстоятельствах Кремль пойдет на обсуждение соглашений о мире не ради заморозки войны, а для собственного спасения

30 сентября одновременно разворачивались два знаковых события: в Москве российский диктатор Путин объявлял об «аннексии» оккупированных районов Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонских областей, а в окрестностях города Лиман, на админгранице двух первых из перечисленных регионов, ВСУ окружали крупную российскую военную группировку. Путин сделал свое дело, ВСУ — тоже. Причем, действия украинских военных послужили прямым доказательством тому, что кремлевские заявления об «аннексии» — лишь слова, а окружение под Лиманом — дело, которое рушит все путинские фантазии о «русском мире».

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Президент Владимир Зеленский в ответ на путинскую аннексию подписал заявку на вступление в НАТО. И хотя эксперты не верят, что в ситуации войны альянс решится сделать Украину своей частью, подобный шаг может заставить Запад быть более решительным в своей поддержке подвергшейся нападению страны. А в будущем поможет позитивно решить вопрос о членстве.

Из-за успешного контрнаступления украинских сил на востоке Путин оказался в отчаянном положении, заявил 2 октября Дэвид Петреус, бывший директор ЦРУ и генерал армии США в отставке. «Реальность поля боя, с которой он сталкивается, я думаю, необратима», — сказал он. И уточнил, что даже применение Москвой тактического ядерного оружия, которым прямо грозит Западу Путин, «ничего не изменит».

При этом Петреус добавил: «Должно быть какое-то начало переговоров, как сказал президент Зеленский, и это будет концом».

После публичной «аннексии» Кремлем оккупированных территорий Зеленский заявил: вести какие-либо переговоры о мире он будет с новым российским лидером, но никак не с Путиным.

В нынешней ситуации у президента Украины есть выбор. А вот у российского диктатора, как и у всех верхушки ВР, вариантов действий остается все меньше. Рано или поздно для Кремля сложится ситуация, когда он сам начнет искать возможности сесть за стол переговоров с Зеленским и Ко, — и не ради получения паузы на фронте, а для собственного спасения.

Что может заставить Москву умолять о мире? НВ с помощью экспертов — военного обозревателя Юрия Карина, военного эксперта группы Информационное сопротивление Александра Коваленко, политического аналитика Евгения Магды и политолога Владимира Фесенко — составил три наиболее вероятных варианта развития событий, которые усадят Кремль за стол переговоров.

Сценарий № 1: Смена президента (вероятность — 25%)