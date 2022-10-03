Освобождение Лимана позволяет контролировать пути, которые оккупанты использовали для попыток наступления на Славянск — Нацгвардия 3 октября, 18:21 ВСУ освободили Лиман 1 октября (Фото:Владимир Шматько / Facebook)

Освобождение Лимана Донецкой области защитниками Украины позволяет осуществлять огневой контроль над участками и дорогами на этом направлении.

Об этом рассказал спикер Нацгвардии Руслан Музычук в эфире телеканала Еспресо в понедельник, 3 октября.



"…Кроме того, что [восстановление контроля над Лиманом] несет важный деморализационный удар для наших врагов, [оно] дает нам возможность контролировать определенные пути подхода, осуществлять огневой контроль над некоторыми участками и направлениями, а также дорогами, которые враг использовал, в частности, для планирования наступления на Славянск, штурмовых действий на Славянском направлении…", — подчеркнул он.



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Как отметил Музычук, Лиман был достаточно важен для оккупантов: они использовали город как депо для своих огневых средств, боеприпасов и логистики. По его словам, контроль защитников Украины над Лиманом кардинально меняет картину на этом направлении.

Спикер Нацгвардии также рассказал, что полиция и НГУ сейчас работают над восстановлением безопасности и жизни в освобожденном городе, ищут остатки российских ДРГ и коллаборантов.

Музычук добавил, что большое количество вражеской техники разбито, а часть трофеев отремонтируют и будут использовать для обороны и укрепления позиций ВСУ — много российских танков и БМП подлежат восстановлению. Также защитники Украины обнаружили уцелевшие склады боеприпасов противника.

2 октября ВСУ полностью зачистили Лиман от оккупантов, сообщил президент Владимир Зеленский. Пресс-секретарь Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявил, что при отступлении россияне оставили в Лимане много мин и растяжек.

Днем 1 октября в ВСУ сообщили, что защитники Украины освободили пять населенных пунктов возле Лимана, в результате чего многотысячная группировка оккупантов оказалась в окружении.



Позже Сергей Череватый сообщил, что часть оккупантов была уничтожена, часть — взята в плен, а часть смогла выйти из окружения колоннами или малыми группами.

Контрнаступление в Донецкой области. Оккупанты бегут из Лимана https://www.youtube.com/embed/2WI5XFYY7Pc