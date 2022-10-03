Очередные кадровые перестановки. В России сменили командующего Западным военным округом — росСМИ

3 октября, 18:57
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Роман Бердников (Фото:пресс-служба правительства Забайкальского края / 75.ru)

Роман Бердников (Фото:пресс-служба правительства Забайкальского края / 75.ru)

Новым командующим Западным военным округом РФ стал генерал-лейтенант Роман Бердников, сообщает российское издание РБК со ссылкой на источник, «знакомый с кадровыми перестановками».

На сайте российского министерства обороны до сих пор указано, что войсками Западного военного округа руководит Александр Журавлев, а Бердникова там называют командующим 29-й общевойсковой армией Восточного военного округа. Бердников также командовал группировкой войск страны-агрессора РФ в Сирии. Он в 1991 году закончил Киевское суворовское военное училище.

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Ранее расследовательское сообщество InformNapalm сообщало, что командующего Западным военным округом РФ Журавлева уволили из-за неудач на фронте. Судя по данным российских реестров, новым командующим стал Бердников.

12 сентября Главное управление разведки Украины сообщило, что руководящий состав западной группировки российской армии отстранен от командования из-за сокрушительных поражений во время контрнаступления ВСУ в Харьковской области.

В разведке заявляли, что для восстановления «устойчивости управления» группировки российских войск ее возглавил командующий Центральным военным округом генерал-лейтенант Александр Лапин.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   Российские войска Войска РФ Армия России Российская армия Война России против Украины

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