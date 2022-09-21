Путин заявил о частичной мобилизации в РФ

21 сентября, 09:01
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Владимир Путин (Фото:Russian Presidential Press Service/Кремлин via REUTERS)

Владимир Путин (Фото:Russian Presidential Press Service/Кремлин via REUTERS)

Кремлевский диктатор Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в РФ.

«Для защиты нашей родины, ее суверенитета и территориальной целостности, для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобожденных территориях (так диктатор назвал захваченные территории Украины — ред.) считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации», — сказал Путин в своем обращении утром в среду, 21 сентября.

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Он сообщил, что мобилизационные мероприятия в РФ начнутся сегодня.

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Диктатор утверждает, что призыву будут подлежать только находящиеся в запасе, прежде всего имеющие опыт. Они будут проходить дополнительную подготовку.

После заявления Путина указ о частичной мобилизации в России был опубликован на сайте Кремля.

Количество мобилизованных от каждого региона определит Министерство обороны РФ. Обеспечить призыв поручено губернаторам.

Позже министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в ходе частичной мобилизации будут призваны 300 тысяч резервистов. Мобилизационный ресурс России он оценил почти в 25 миллионов человек.

20 сентября марионетки Кремля в ОРДЛО объявили даты своих псевдореферендумов. Боевики «Л/ДНР» заявили, что фейковое голосование пройдет с 23 по 27 сентября. Подконтрольные Кремлю марионеточные «власти» Херсонской области заявили о планах провести «референдум» о «вхождении» в состав России в эти же дни. Псевдореферендум на 23−27 сентября оккупанты запланировали и в Запорожской области.

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Заявления прозвучали вскоре после стремительного контрнаступления защитников Украины: 14 сентября в Минобороны сообщали, что с 6 сентября (за неделю) ВСУ освободили 388 населенных пунктов и около 8,5 тыс. кв. км только в Харьковской области.

Также Госдума РФ ввела в Уголовный кодекс понятия «мобилизация», «военное положение», «вооруженный конфликт». Теперь в России будут строже наказывать за дезертирство, неявку на службу и добровольную сдачу в плен.

https://www.youtube.com/watch?v=4HGzzqLTU8g
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Россия Владимир Путин Мобилизация Война России против Украины

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