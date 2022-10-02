Операция Снежок. Как в 1954 году в СССР испытали ядерное оружие на 45 тысячах солдат, изображавших окончательный захват Европы 2 октября, 11:30 Эксклюзив НВ Советские пехотинцы идут в бой после взрыва атомной бомбы во время учений на Тоцком полигоне 14 сентября 1954 года (Фото:DR)

Первые советские ядерные испытания с участием военных подразделений на Тоцком полигоне и недалеко от населенных пунктов, по словам генералов, прошли успешно. Данные о здоровье 45 тыс. солдат, участвовавших в учениях, и местных жителей засекречены по сей день или просто уничтожены.

«Подвергалось ли опасности местное население? Однозначно нет», — уверенно оправдывал военные учения на Тоцком полигоне в сентябре 1954-го (видео того времени) их участник генерал-лейтенант Сергей Зеленцов. Правда, говорил он это через 50 лет после тех событий, когда впервые в СССР было разыграно сражение с применением ядерного оружия. Участие в нем приняли 45 тыс. солдат.

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Никто из них, как и Зеленцов, тогда не знал: если бы атомная бомба сдетонировала не в воздухе, как это предполагалось, а на земле, они все получили бы облучение значительно сильнее. Поднятого взрывом почвы было бы несравнимо больше, и именно его частицы представляли наибольшую угрозу всему живому. А сценарий учений предусматривал их выполнение в любом случае — солдаты должны были вступить в условное сражение, несмотря на уровень радиации.

Этот эксперимент имел кодовое название Операция Снежок, и оставался под занавесом секретности вплоть до конца 1980-х, пока пресса эпохи перестройки не ухватилась за события на Тоцком полигоне. Общий посыл тогдашних публикаций был обличительным, ведь воздействию радиации подверглись десятки тысяч молодых солдат. Им было запрещено разглашать участие в ядерном испытании, а поэтому и причины дальнейших их болезней не удалось установить.

В 2004-м ностальгирующие патриоты Советского Союза к юбилею Снежка собрали пафосные воспоминания участников учений. Зеленцов, который во время операции был 27-летним офицером 6-го управления министерства обороны СССР, вообще возмущался: «Когда неспециалисты выражают сомнения в безопасности [испытаний], то вредят психике бывших участников Тоцких учений».

Проверка солдат на уровень полученной радиации во время учений. На фото - предположительно Тоцкий полигон, сентябрь 1954 года / Фото: DR

В создании атомной бомбы Кремль судорожно гнался за американцами четыре года. Через две недели после бомбардировки Хиросимы в августе 1945-го в Москве был создан специальный комитет по использованию атомной энергии во главе с Лаврентием Берией. Тогдашний руководитель НКВД получил неограниченные полномочия, чтобы мотивировать ученых и конструкторов к созданию ядерного оружия. Однако ни многочисленные заключенные на урановых рудниках, ни секреты американских разработчиков, которые украли советские агенты Юлиус и Этель Розенберги в США еще в 1944-м, ни гений главного физика-ядерщика страны Игоря Курчатова не позволили быстро ответить американцам. Первую свою атомную бомбу СССР испытал только в конце лета 1949 года на полигоне под Семипалатинском в Казахстане.

Тогда советское руководство еще грезило мировой пролетарской революцией. Получив контроль над Восточной и Центральной Европой после разгрома Германии, Сталин выстраивал планы дальнейшего продвижения на запад.

Виктор Суворов, историк и публицист, а также бывший советский разведчик, считает, что сталинское вторжение должно было начаться на границе Западной Германии — государства, созданного из оккупационных зон США, Великобритании и Франции в 1949 году.

Главным аргументом Москвы в освоении Западной Европы должно стать новое оружие, которое следовало испытать в условиях, максимально приближенных к реальным. Дело умершего недавно Сталина продолжил Никита Хрущев, ставший на тот момент главным коммунистом СССР. Он назначил на 14 сентября 1954-го первые в истории Союза общевойсковые учения с применением ядерного оружия.

Руководил операцией главный советский полководец — маршал Георгий Жуков, занимавший на момент учений должность замминистра обороны. Для учений с применением атомной бомбы РДС-2 был выбран полигон в Оренбургской области, близ села Тоцкое. Суворов писал, что эта местность — холмы, равнины, леса — очень напоминала ландшафт на границе между Западной и Восточной Германией. Расположение населенных пунктов тоже было соответствующим: в 4−5 км от места предполагаемого подрыва бомбы — четыре села. Большие города к западу от полигона — Ульяновск и Куйбышев — могли сойти за Дюссельдорф и Кельн, а протекавшая здесь Волга играла роль Рейна.

Запуск ядерного оружия отрабатывался на территории Беларуси по странам Балтии – Александр Мусиенко. https://www.youtube.com/watch?v=F0jLR7UUxW8