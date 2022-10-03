«Война одного человека». Как устранят диктатора и сменят власть в РФ — интервью с Андреем Пионтковским о неделе «путинского безумия»

3 октября, 09:12
Эксклюзив НВ
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Андрей Пионтковский (Фото:Facebook/ Андрей Пионтковский)

Андрей Пионтковский (Фото:Facebook/ Андрей Пионтковский)

Автор: Алла Кошляк

Украина справляется в одиночку с функциями, ради которых было создано НАТО, убежден российский политолог и публицист Андрей Пионтковский.

В интервью Радио НВ он поделился своим взглядом на «неделю путинского безумия», возможные сценарии смены власти в РФ и озвучил, причины по которым российский диктатор Владимир Путин не решится использовать ядерное оружие.

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https://www.youtube.com/watch?v=9H7bHlzCTx4&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%9D%D0%92

— Недавно в своей колонке для НВ вы писали о том, на кого рассчитано обращение Путина, в частности о том что оно было посвящено даже не войне в Украине, а объяснению, почему россияне должны ненавидеть Запад, и по мнению Путина — уже ненавидят. Что Путин хотел донести самому Западу этой речью, в одночасье провозглашая аннексию временно оккупированных украинских территорий? Каких целей он пытался добиться именно этой риторикой?

— Я бы уточнил, что [речь российского диктатора Владимира Путина] была не столько посвящена Украине, сколько Западу. На 95% его речь — объяснение ненависти к Западу.

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Это довольно странно для главнокомандующего, и такого духовного вождя страны, каким он себя считает. В тяжелейший период войны, после принятого им решения о мобилизации, которое изменило жизни миллионов людей, и в момент, когда, впервые такое крупное сосредоточение Вооруженных сил России (примерно 5000 военнослужащих) окружены под Лиманом. Не сегодня так завтра они или сдадутся в плен или они будут уничтожены — он посвящает целый час своей болтовни демонстрации своих комплексов, фобий, каких то детских обид, травм по отношению к Западу, линчует Запад за какие-то преступления, совершённые пять-шесть столетий назад.

Западу это не интересно. Я думаю, он и сам понимает, что его никто не слушает. Это обращение к самому себе. Это истерическая реакция человека, находящегося в состоянии шока. Вся эта неделя его безумия началась с шока: мобилизация, аннексия, очередной ядерный шантаж. И началось это после его возвращения из Самарканда, где он испытал глубочайшую травму. Он ехал туда, как бы к своим союзникам. Более того, российская пропаганда всё время уверяла, что большинство человечества [россиян] поддерживает. Откуда они создавали это большинство? Предъявленное большинство — это полтора миллиарда китайцев и полтора миллиарда индусов.

Однако, лидеры Китая и Индии, [Нарендра] Моди, встретили его очень холодно. Они прочли ему такую лекцию, как учителя или профессор неуспевающему студенту или школьнику о том, что так не ведут себя в 21 веке.

И на фоне — совершенно иное отношение к Путину всех участников саммита на уровне протоколов, ритуалов. Даже такие постсоветские вассалы, как президенты Таджикистана и Киргизии, демонстративно опаздывали на встречу с ним. И это было для него глубочайшим шоком.

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Вернувшись [из Самарканда], [Путин] изменил внешнюю политику России, предшествующую [той, что была] пару месяцев [назад]. Он же всеми силами добивался какого-то прекращения огня, понимая, что Россия проигрывают эту войну и контрнаступление украинской армии будет продолжаться. Всё время он посылал в Киев посредников — сначала [президента Франции Эммануэля] Макрона и [канцлера Германии Олафа] Шольца; сейчас [президента Турции Реджепа Таипа] Эрдогана — с целью каким-то образом остановить войну, найти какое-то понимание и с минимальными потерями выйти из конфликта.

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