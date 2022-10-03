«Мощный стимул для борьбы». Военные ВСУ смогут ездить за границу во время войны — проект закона 3 октября, 16:44 Военные ВСУ могут получить право на выезд за границу во время войны (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

В Верховной Раде рассматривают возможности предоставления военным ВСУ отпусков и ротации, и среди законопроектов есть тот, что предусматривает выезд украинских воинов за границу к семье.

Законом Украины для военных предусмотрен обязательный отпуск во время военного положения для свидания с родственниками. Время на этот отпуск предлагают потратить на возможность уехать за границу к семье. Кроме того, как сообщает ТСН, предлагается относить время прохождения военной службы к выслуге лет и стажу работы для назначения пенсий на льготных условиях. Пропорция будет составлена из расчета один месяц службы за три месяца работы.

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Проект закона о внесении изменений в Закон Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» № 8090 от 30.09.2022 зарегистрировала «Партія «За майбутнє».

Инициатор закона Сергей Рудык считает, что воины ВСУ больше всего имеют право на выезд в семьи за границу.

«Многие из них добровольно ушли в ВСУ, месяцами находились „на нуле“ и во время отпуска должны получить возможность встретиться со своими семьями, находящимися за границей. Такие поездки станут для них своеобразной психологической реабилитацией и мощным стимулом для борьбы за независимость в войне. Также это единственная категория, которая не нуждается в унизительных „денежных залогах“ или других формах гарантирования своего возвращения в Украину. Но все вернутся с гораздо более сильной мотивацией бороться против оккупантов», ― заявил Сергей Рудык.

Он предлагает предоставить войскам право на 90 дней выезда за границу к родным по крови или браку. Однако воспользоваться отпуском одновременно смогут не более 5% ЛС подразделений. Время на дорогу туда и обратно не будет учитываться до времени отпуска, однако оно не должно быть больше 4 суток в одну сторону.

«Это действующая норма, но она „работает“ исключительно на зону ООС, которая по понятным причинам сейчас по факту далеко вышла за пределы отдельных районов Донецкой и Луганской областей» — отметил Сергей Рудык.

Напомним, что сейчас популярная петиция к Президенту, по которой военные должны получить право на отпуск и ротацию из зоны боевых действий, поскольку большинство из них до сих пор на службе с начала марта или конца февраля 2022 года.