МИД Польши вызвал российского посла из-за псевдореферендумов на захваченных украинских территориях 3 октября, 11:58 В МИД Польши вызвали российского посла (Фото:www.gov.pl)

В понедельник, 3 октября, в Министерство иностранных дел Польши вызвали посла страны-агрессора РФ Сергея Андреева в связи с проведением на временно захваченных территориях Украины псевдореферендумов.

Об этом сообщил заместитель главы МИД Польши Марцин Пшидач в эфире TVN24.

По его словам, в понедельник, 3 октября, в 11-й посол Сергей Андреев прибудет в МИД в связи с действиями РФ на прошлой неделе.

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«Речь идет о псевдореферендумах, о попытках аннексировать территорию другого государства, в данном случае Украины», — сказал он.

С 23 по 27 сентября российские оккупанты имитировали так называемые «референдумы» на временно оккупированных частях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей Украины. Ни один из этих регионов Россия не контролирует полностью.

Украина и абсолютное большинство западных стран заявили, что результаты псевдореферендумов не будут признаны.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что никакие преступные действия РФ для Украины ничего не изменят.



27 сентября российские оккупанты объявили «результаты» псевдореферендумов на территории временно оккупированных районов в Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областях, нарисовав от 87% до 99% «поддержки».



На следующий день марионетки Кремля обратились к российскому диктатору Владимиру Путину «с просьбой рассмотреть» «присоединение» захваченных территорий Украины к России.

В пятницу, 30 сентября, российский диктатор Владимир Путин подписал «указы» об аннексии захваченных территорий Украины.

