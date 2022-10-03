Госдума РФ одобрила аннексию захваченных территорий Украины 3 октября, 15:02 Во время голосования присутствовали «спикеры парламентов» «Л/ДНР» и «руководители» захваченных территорий Запорожской и Херсонской областей Украины (Фото:Evgenia Novozhenina/Reuters)

В понедельник, 3 октября, Госдума РФ одобрила аннексию захваченных территорий Украины — части Луганской. Донецкой, Запорожской и Херсонской области.

Об этом пишут пропагандисткие РИА Новости.

Сообщается, что на преступном голосовании Госдумы также присутствовали «спикеры парламентов» «Л/ДНР», а также «руководство» захваченных территорий Запорожской и Херсонской областей.

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Далее аннексию должен поддержать Совфед РФ, это может состояться 4 октября.

С 23 по 27 сентября российские захватчики имитировали «референдумы» на временно оккупированных частях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Ни один из этих регионов Россия не контролирует полностью. Украина и абсолютное большинство западных стран заявили, что результаты псевдореферендумов не будут признаны.

27 сентября российские оккупанты объявили «результаты» псевдореферендумов на территории временно оккупированных районов в Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областях, нарисовав от 87% до 99% «поддержки».

Российский диктатор Владимир Путин 30 сентября подписал с главарями террористических организаций «Л/ДНР» и коллаборантами в Херсонской и Запорожской областях «договоры» об аннексии захваченных территорий Украины.