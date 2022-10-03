Россияне ударили ракетами по больнице в Купянске, погиб анастезиолог 3 октября, 19:07 Последствия российского удара по больнице в Купянске (Фото:Олег Синегубов / Telegram)

В понедельник, 3 октября, российские оккупанты нанесли ракетный удар по больнице в Купянском районе. На месте погиб врач-анестезиолог, а медсестра получила ранение.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

Здание почти полностью разрушено с первого по четвертый этаж.

На месте работают спасатели и правоохранительные органы.

«Наносить удары по лечебному заведению — это верх жестокости россиян», — заявил Синегубов.

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В ГСЧС Харьковской области уточнили, что ракета россиян попала во двор медучреждения. Обстрел произошел около 17:00. Уже в 17:30 пожар был полностью ликвидирован.

11 сентября подразделения НГУ и ВСУ вошли в город Купянск. Окончательно город освободили 17 сентября, вместе с левым берегом реки Оскол, которая разделяет Купянск.

