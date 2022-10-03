Кулеба отправился в турне по странам Африки: в МИД назвали цель визитов 3 октября, 12:24 Кулеба начнет турне по странам Африки с визита в Сенегал (Фото:Дмитрий Кулеба/Facebook)

В понедельник, 3 октября, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отправился в турне по странам Африки, это происходит впервые в истории украинской дипломатии.

Как сообщили в пресс-службе МИД Украины в Facebook, первый визит в рамках турне состоится в Сенегал.

Отмечается, что турне является важным элементом Африканской стратегии, разработанной в МИД по поручению президента Украины Владимира Зеленского и ставшей «дорожной картой» развития отношений Киева с регионом.

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Ключевой темой переговоров Кулебы по время рабочей поездки станет консолидация политической поддержки Украины со стороны стран глобального юга на фоне российской агрессии.

Другими приоритетами переговоров будут укрепление роли Украины как гаранта мировой продовольственной безопасности, углубление взаимодействия в области образования, продвижение украинских IT-продуктов, создание новых возможностей для украинского экспорта с использованием возможностей системы Nazovni.

В рамках визитов также запланировано проведение ряда бизнес-форумов с участием ведущих украинских и африканских компаний.

Турне министра также станет подготовкой к проведению масштабной конференции Украина — Африка. Оно завершится 12 октября.

В июне Зеленский заявил о намерении расширить отношения страны со странами Африканского Союза и назначить специального представителя Украины по Африке.

В конце августа после разблокировки экспорта продовольствия в Африку в рамках Всемирной продовольственной программой ООН прибыло первое с начала полномасштабного вторжения РФ украинское судно с зерном.