Кулеба отправился в турне по странам Африки: в МИД назвали цель визитов

3 октября, 12:24
Поделиться:
Кулеба начнет турне по странам Африки с визита в Сенегал (Фото:Дмитрий Кулеба/Facebook)

Кулеба начнет турне по странам Африки с визита в Сенегал (Фото:Дмитрий Кулеба/Facebook)

В понедельник, 3 октября, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отправился в турне по странам Африки, это происходит впервые в истории украинской дипломатии.

Как сообщили в пресс-службе МИД Украины в Facebook, первый визит в рамках турне состоится в Сенегал.

Отмечается, что турне является важным элементом Африканской стратегии, разработанной в МИД по поручению президента Украины Владимира Зеленского и ставшей «дорожной картой» развития отношений Киева с регионом.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=Zt9uwTQyB_o&feature=emb_title

Ключевой темой переговоров Кулебы по время рабочей поездки станет консолидация политической поддержки Украины со стороны стран глобального юга на фоне российской агрессии.

Читайте также:
Григорий Рий
Григорий Рий
Россия, Китай или Запад: кто выиграет борьбу за страны Африки?

Другими приоритетами переговоров будут укрепление роли Украины как гаранта мировой продовольственной безопасности, углубление взаимодействия в области образования, продвижение украинских IT-продуктов, создание новых возможностей для украинского экспорта с использованием возможностей системы Nazovni.

В рамках визитов также запланировано проведение ряда бизнес-форумов с участием ведущих украинских и африканских компаний.

Турне министра также станет подготовкой к проведению масштабной конференции Украина — Африка. Оно завершится 12 октября.

https://www.facebook.com/UkraineMFA/posts/pfbid02mZhYiutR9q8QNUQPV1k4f21r5VYhm2snCFnVwywHxQ1YjGwgyyFhQqWizVrwPh5fl

В июне Зеленский заявил о намерении расширить отношения страны со странами Африканского Союза и назначить специального представителя Украины по Африке.

В конце августа после разблокировки экспорта продовольствия в Африку в рамках Всемирной продовольственной программой ООН прибыло первое с начала полномасштабного вторжения РФ украинское судно с зерном.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   МИД Украины Африка Дмитрий Кулеба Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X