Лиман полностью зачищен от российских оккупантов — Зеленский

2 октября, 13:04
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ВСУ 1 октября освободили Лиман (Фото:Владимир Шматько / Facebook)

ВСУ 1 октября освободили Лиман (Фото:Владимир Шматько / Facebook)

По состоянию на 12.30 воскресенья, 2 октября, ВСУ полностью зачистили Лиман Донецкой области от российских оккупантов.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«По состоянию на 12:30 Лиман зачищен полностью. Спасибо нашим военным. Слава Украине», — сказал Зеленский в коротком видеообращении.

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Днем 1 октября в ВСУ сообщили, что украинские военные освободили пять населенных пунктов возле Лимана, в результате чего многотысячная группировка РФ оказалась в окружении. По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, речь шла о более чем 5000 военных РФ. Вскоре в ВСУ подтвердили, что защитники Украины вошли в город.

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Позже Офис президента опубликовал видео военнослужащих ВСУ, устанавливающих украинский флаг на админздании в Лимане. Однако в вечернем видеообращении Зеленский отметил, что бои в городе еще продолжаются.

К вечеру в российском минобороны нашли силы прокомментировать ситуацию в Лимане и заявили, что войска РФ якобы были отведены «на более выгодные рубежи».

В Минобороны Украины прокомментировали слова российских «коллег» об «успешном отводе войск», заявив, что большинство находившихся в Лимане россиян были «передислоцированы» либо в мешки для трупов, либо в украинский плен.

Пока детальной информации от Генштаба относительно потерь врага и количества пленных в Лимане нет.

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Редактор: София Лазарова

Теги:   Донбасс Красный Лиман Донецкая область Луганская область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Восток Украины Зачистка Владимир Зеленский Война России против Украины деоккупация Лиман Лиман котел

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