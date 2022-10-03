Начала со скандала. Почему Великобритания и ее международные кредиторы крайне недовольны новоизбранной премьером Лиз Трасс 3 октября, 19:17 Эксклюзив НВ Лиз Трасс, премьер-министр Великобритании (Фото:Hannah McKay / REUTERS)

Первые шаги британского премьера Лиз Трасс нанесли мощный удар по репутации правительства и всей Консервативной партии. НВ разобрался в скандале с понижением налогов и выяснил, чем это грозит в будущем.

В финале гонки за кресло лидера Консервативной партии Великобритании, и следовательно главы правительства страны, Лиз Трасс обещала «снижать налоги с первого дня». Она не нарушила слово, и едва заняв высокий пост, взялась за реализацию своей предвыборной программы.

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23 сентября Кваси Квартенг, назначенный Трасс канцлером казначейства (министром финансов), в своем выступлении перед депутатами нижней палаты британского парламента, сообщил о новом бюджете, который предусматривает самое масштабное за последние полвека снижение налогов. По замыслу Трасс, ослабление фискальной политики должно способствовать привлечению бизнеса и инвестиций в страну.

Согласно плану британского Минфина, начиная с 6 ноября в стране будет отменено запланированное повышение налога на корпоративную прибыль с текущих 19% до 25% и увеличение обязательных страховых отчислений на 1,25%. Кроме того, базовая ставка подоходного налога будет снижена с 20% до 19%, а максимальная ставка в 45% на доходы более 150 тыс. фунтов стерлингов — отменена.

В то же время, в правительстве пообещали финансово поддержать британцев в условиях роста стоимости энергоносителей. Но при этом не очертили, какие бюджетные поступления должны покрыть такие расходы и снижение налогов. Квартенг только в общих чертах анонсировал ускорение инфраструктурного и жилищного строительства и упомянул об идее либерализации иммиграционного режима. Но аналитики опасаются, что Трасс не справится с убеждением депутатов-соратников по партии в необходимости таких непопулярных реформ как, в частности, иммиграционная. В результате будут приняты сокращения налогов, но не изменения, которые в конечном итоге помогут их компенсировать.

Оглашение фискальных планов нового правительства вызвало волну критики со стороны экспертов и британских СМИ. «Анонсировав необеспеченные сокращения налогов на сумму 45 млрд фунтов стерлингов ($48 млрд) вместе со временными мерами, чтобы помочь [британцам] оплатить счета за электроэнергию, Квартенг сильно напугал финансовые рынки», — констатирует британский журнал The Economist. На обложке последнего выпуска издания Трасс в компании Квартенга изображены в тонущей лодке под названием Великобритания. Заголовок на обложке гласит: «Как не надо управлять страной».

«Я не могу вспомнить столь внезапную и масштабную негативную реакцию на какие-либо действия британского правительства за всю свою жизнь», — отмечает в комментарии НВ Пол Вебб, профессор политических наук в университете Сассекса.