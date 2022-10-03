Войска РФ на южном направлении обороняются и вынуждены отступать — ОК Юг

3 октября, 18:58
Поделиться:
Украинские ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 196 огневых задач (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Украинские ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 196 огневых задач (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

На юге Украины российские оккупанты отступают на ряде направлений, но ситуация остается сложной.

Об этом сообщает пресс-служба Оперативного командования Юг в Facebook.

Сообщается, что украинские ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 196 огневых задач, обеспечивая поддержку продвижения войск Украины.

Видео дня

«На южном направлении ситуация остается сложной, но контролируемой Силами обороны», — сообщает командование.

Отмечается, что ВСУ продолжают огневой контроль оккупированной территории и поражають районы сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники россиян, его пунктов управления и логистических объектов.

«Враг пытается обороняться, но на некоторых направлениях вынужден отступать, оставляя позиции», — говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/watch/?v=1279592116112073
Читайте также:
Том Купер
Том Купер
Детальный разбор полетов. Как Украина ведет свое наступление на юге

Накануне президент Владимир Зеленский сообщил, что в Херсонской области ВСУ освободили населенные пункты Миролюбовка и Архангельское.

Руководитель объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны Юг Наталья Гуменюк сообщала, что ВСУ продолжают продвигаться на южном направлении.

Она подчеркнула, что «независимость» или «присоединение» любых украинских территорий к России — это личное мнение россиян, которое не поддерживает никто, а особенно — Силы обороны и ВСУ.

https://www.youtube.com/embed/kxi0WyVRPb0
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Наступление

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X