Людей могут использовать как живой щит. В Херсонской области оккупанты рассказывают о «добровольческих мобилизационных отрядах» — Хлань 3 октября, 16:25 Хлань заявил, что мужчин могут использовать как живой щит (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Херсонской области российские оккупанты могут использовать мужчин как живой щит, заявил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

«Оккупант начал говорить о неких добровольческих мобилизационных отрядах и, кстати, отмечает, что эти добровольческие отряды мобилизационные будут входить в состав войск рашистской федерации. И это больше всего беспокоит и беспокоит людей на оккупированных территориях», — сказал он на брифинге в Медиа Центре Украина — Укринформ.

Видео дня

Хлань добавил, что оккупанты совершают обход по домам для выявления мужчин в возрасте от 18 до 35 лет, но пока повесток не раздают.

"Пока никаких планов враги не озвучивают, но главная цель - перепись мужчин и, можно предположить, что их планируют использовать для мобилизационных отрядов", - сказал он.

По его словам, мужчин могут использовать как живой щит или как мобилизационный трудовой ресурс для построения фортификационных сооружений.