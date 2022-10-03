Людей могут использовать как живой щит. В Херсонской области оккупанты рассказывают о «добровольческих мобилизационных отрядах» — Хлань

3 октября, 16:25
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Хлань заявил, что мужчин могут использовать как живой щит (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Хлань заявил, что мужчин могут использовать как живой щит (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Херсонской области российские оккупанты могут использовать мужчин как живой щит, заявил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

«Оккупант начал говорить о неких добровольческих мобилизационных отрядах и, кстати, отмечает, что эти добровольческие отряды мобилизационные будут входить в состав войск рашистской федерации. И это больше всего беспокоит и беспокоит людей на оккупированных территориях», — сказал он на брифинге в Медиа Центре Украина — Укринформ.

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Хлань добавил, что оккупанты совершают обход по домам для выявления мужчин в возрасте от 18 до 35 лет, но пока повесток не раздают.

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"Пока никаких планов враги не озвучивают, но главная цель - перепись мужчин и, можно предположить, что их планируют использовать для мобилизационных отрядов", - сказал он.

По его словам, мужчин могут использовать как живой щит или как мобилизационный трудовой ресурс для построения фортификационных сооружений.

https://www.youtube.com/watch?v=C64UXNMH1Mg&t=7s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Мобилизация Херсонская область Война России против Украины

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