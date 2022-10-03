Ситуация в Харьковской области: войска РФ атаковали четыре района, на мине подорвалась машина экстренной медпомощи 3 октября, 11:46 Брошенные российскими оккупантами танки на освобожденной территории Харьковской области (Фото:Vitalii Hnidyi/Reuters)

Войска РФ продолжают атаковать освобожденные районы Харьковской области — за минувшие сутки под обстрелами были Купянский, Харьковский, Чугуевский и Изюмский.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

По его словам, в результат атак российский оккупантов ранения получили два мирных жителя в Чугуевском и Купянском районах, они госпитализированы.

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В Изюмском районе недалеко от Балаклеи на мине подорвался автомобиль экстренной медицинской помощи. 60-летний водитель погиб, 23-летний фельдшер получил ранение.

В Харьковском районе на мини взорвался и получил ранения 36-летний мужчина.

Синегубов добавил, что в области продолжается процесс разминирования. За сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 569 взрывоопасных предметов. Глава ОВА подчеркнул, что сразу разминировать большие площади физически невозможно. Минная опасность, особенно на деоккупированных территориях, остается очень высокой.

1 октября в Купянском районе Харьковской области была обнаружена обстрелянная колонна с автомобилями, где находились гражданские. Погибли 24 человека.

В Службе безопасности Украины сообщили, что семь автомобилей российские военные уничтожили в конце сентября. Среди погибших 13 детей и беременная женщина.

2 октября в селе Василенково обнаружили тела пятерых погибших, которые еще в мае пытались эвакуироваться из Купянска в Харьков, но подорвались на мине оккупантов. В автомобиле находились люди в возрасте от 18 до 50 лет.