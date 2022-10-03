Страны ЕС договорились обучить до 15 тысяч украинских военных — Spiegel

3 октября, 15:43
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Германия уже планирует собственные учебные курсы при Бундесвере (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Германия уже планирует собственные учебные курсы при Бундесвере (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Страны Евросоюза договорились обучить до 15 тысяч военных ВСУ для борьбы с войсками РФ, сообщает Spiegel со ссылкой на неназванных дипломатов, участвующих в переговорах.

Учебная миссия ЕС по поддержке ВСУ состоится за пределами Украины, сообщает ресурс. Несколько стран, по его информации, планируют проводить курсы для военных в Европе, а Польша должна создать небольшой штаб на средства ЕС.

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По данным Spiegel, Германия уже планирует собственные учебные курсы при Бундесвере.

В Германии вероятно будут обучать украинских командиров тактике в центре боевого моделирования, а также саперов, медиков и других специалистов.

Окончательные детали учебной миссии должны быть обсуждены в Брюсселе на следующей неделе, а решение по проекту будет принято 17 октября.

30 августа глава дипломатии ЕС Жозеп Борель сообщил, что министры обороны ЕС одобрили подготовку к тренировочной миссии для ВСУ.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников представлял Евросоюзу список тренировочных мероприятий на разных уровнях, в которых нуждаются ВСУ, сообщал Боррель. Они включают краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные тренировки.

https://www.youtube.com/embed/CBvPhfj3Mj8
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Евросоюз Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Тренировки

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