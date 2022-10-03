Литва высылает временного поверенного в делах России, в Кремле пригрозили «ответом» 3 октября, 14:38 МИД Литвы объявило российского дипломата персоной нон грата (Фото:urm.lt)

Литва высылает из страны временного поверенного в делах России Сергея Рябоконя, в Кремле уже пригрозили «ответом».

Как сообщили в МИД Литвы, дипломата объявили персоной нон грата по причине его действий и заявлений, которые не согласуются с дипломатическим статусом. Подчеркивается, что его действия могут быть расценены как вмешательство во внутренние дела принимающего государства и поэтому считаются нарушением Венской конвенции о дипломатических отношениях.

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О чем именно идет речь, не уточняется.

Рябоконь объявлен нежелательным лицом в Литве и должен покинуть страну в течение пяти дней.

Представителю посольства России в Литве также заявлен решительный протест против аннексии Россией захваченных территорий Украины.

В МИД России заявили, что ответят на высылку Литвой временного поверенного в делах РФ.



В начале апреля Литва отозвала своего посла из России и выслала российского посла после зверств войск РФ в Буче под Киевом.

Страна также закрыла российское генконсульство в Клайпеде из-за «неконструктивной роли российской дипломатической службы» в условиях агрессии России против Украины.