В ВСУ рассказали о судьбе оккупантов, которые попали в окружение в Лимане 3 октября, 12:23 В Лимане удалось уничтожить часть оккупантов, еще часть — попала в плен (Фото:Генштаб)

ВСУ удалось взять в плен часть оккупантов, которые попали в окружение в городе Лиман Донецкой области. Еще часть была уничтожена.

Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый.

На вопрос по поводу сообщений об окружении большого количества оккупантов в направлении Лимана, Череватый рассказал, что «часть из них физически уничтожена, часть взята в плен, а часть смогла определенными колоннами или малыми группами выйти».

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Некоторые из групп оккупантов сейчас пытаются занять оборону в Кременной.

Украинские подразделения продолжают работу в Лимане, потому что остатки группировки оккупационных войск есть в лесах.

Кроме того, ведутся работы по разминированию, поскольку территория — сильно заминирована.

Днем 1 октября в ВСУ сообщили об освобождении пяти населенных пунктов возле Лимана, в результате чего многотысячная группировка РФ оказалась в окружении.

К вечеру в российском Минобороны заявили, что войска РФ якобы были отведены из Лимана «на более выгодные рубежи».

В Минобороны Украины прокомментировали слова российских «коллег» об «успешном отводе войск», заявив, что большинство находившихся в Лимане россиян были «передислоцированы» либо в мешки для трупов, либо в украинский плен.

Днем 2 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ полностью зачистили Лиман от российских оккупантов.