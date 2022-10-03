В ВСУ рассказали о судьбе оккупантов, которые попали в окружение в Лимане
В Лимане удалось уничтожить часть оккупантов, еще часть — попала в плен (Фото:Генштаб)
ВСУ удалось взять в плен часть оккупантов, которые попали в окружение в городе Лиман Донецкой области. Еще часть была уничтожена.
Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый.
На вопрос по поводу сообщений об окружении большого количества оккупантов в направлении Лимана, Череватый рассказал, что «часть из них физически уничтожена, часть взята в плен, а часть смогла определенными колоннами или малыми группами выйти».
Некоторые из групп оккупантов сейчас пытаются занять оборону в Кременной.
Украинские подразделения продолжают работу в Лимане, потому что остатки группировки оккупационных войск есть в лесах.
Кроме того, ведутся работы по разминированию, поскольку территория — сильно заминирована.
Днем 1 октября в ВСУ сообщили об освобождении пяти населенных пунктов возле Лимана, в результате чего многотысячная группировка РФ оказалась в окружении.
К вечеру в российском Минобороны заявили, что войска РФ якобы были отведены из Лимана «на более выгодные рубежи».
В Минобороны Украины прокомментировали слова российских «коллег» об «успешном отводе войск», заявив, что большинство находившихся в Лимане россиян были «передислоцированы» либо в мешки для трупов, либо в украинский плен.
Днем 2 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ полностью зачистили Лиман от российских оккупантов.