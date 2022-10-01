Почти все российские войска из Лимана были успешно «передислоцированы» либо в мешки для трупов, либо в украинский плен — Минобороны 1 октября, 22:52 ВСУ удалось окружить Лиман (Фото:Минобороны Украины / Twitter)

В Минобороны Украины прокомментировали заявление российских «коллег» о том, что войска РФ якобы были успешно отведены из оккупированного Лимана Донецкой области на «более выгодные позиции». По данным украинского ведомства, большинство находившихся в Лимане россиян оказались либо в мешках для трупов, либо в плену.

«Спасибо „министерству обороны“ РФ за успешное сотрудничество в организации учений Изюм 2.0. Почти все российские войска, базировавшиеся в Лимане, были успешно передислоцированы либо в мешки для трупов, либо в украинский плен. У нас к вам один вопрос: хотели бы вы повторить?», — говорится в посту Минобороны Украины в Twitter.

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Днем в субботу, 1 октября, представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что украинские военные освободили пять населенных пунктов возле Лимана, в результате чего многотысячная группировка РФ оказалась в окружении. По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, речь идет о более чем 5000 военных РФ.



Вскоре в сети появились фото, как ВСУ устанавливают украинский флаг на въезде в город.

Позже Череватый подтвердил, что защитники Украины зашли в Лиман, там продолжаются бои.

К вечеру в российском минобороны смогли прокомментировать ситуацию в Лимане и заявили, что войска РФ якобы были отведены «на более выгодные рубежи».

По данным украинской стороны, по состоянию на вечер 1 октября в городе ведутся бои.



Согласно утренним прогнозам американского Института изучения войны (ISW) ВСУ освободят Лиман в течение 72 часов.