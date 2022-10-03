The Guardian показало остатки российской колонны, которая пыталась покинуть Лиман — видео

3 октября, 15:13
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Российская колонная пыталась сбежать из Лимана (Фото:Кадр видео Guardian News)

Российская колонная пыталась сбежать из Лимана (Фото:Кадр видео Guardian News)

Британское издание The Guardian показало видео с разбитой российской колонной, которая пыталась сбежать из Лимана Донецкой области.

Ролик опубликован в YouTube-канале Guardian News.

Днем 1 октября в ВСУ сообщили об освобождении пяти населенных пунктов возле Лимана, в результате чего многотысячная группировка РФ оказалась в окружении.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=VNVRsQaM4uA

К вечеру в российском Минобороны заявили, что войска РФ якобы были отведены из Лимана «на более выгодные рубежи».

В Минобороны Украины прокомментировали слова российских «коллег» об «успешном отводе войск», заявив, что большинство находившихся в Лимане россиян были «передислоцированы» либо в мешки для трупов, либо в украинский плен.

Днем 2 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ полностью зачистили Лиман от российских оккупантов.

https://www.youtube.com/watch?v=2WI5XFYY7Pc
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Донецкая область Война России против Украины Лиман

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