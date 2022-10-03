Глава Пентагона лично предупредил Шойгу о последствиях применения ядерного оружия 3 октября, 11:00 Глава Пентагона Ллойд Остин (Фото:REUTERS/Thilo Schmuelgen)

Глава Пентагона Ллойд Остин осудил «бряцание ядерным оружием» со стороны РФ и отметил, что пока не видит признаков того, что кремлевский диктатор Владимир Путин готовит такой удар.



В интервью CNN Остин сообщил, что решение о применении ядерного оружия в России принимает один человек — Путин.

По словам главы американского оборонного ведомства, в частных разговорах с главой минобороны РФ Сергеем Шойгу он предостерегал не «идти по этому пути и не вести себя так безответственно».

Видео дня

Остин сказал, что он не разговаривал с Шойгу в последние дни, но сказал, что другие члены правительства США «недавно передавали аналогичные сообщения России».

21 сентября российский диктатор Владимир Путин после объявления мобилизации в РФ в очередной раз пригрозил западным странам применением ядерного оружия, сказав, что «это не блеф».

В США заявили, что в случае применения РФ против Украины ядерного оружия ответ Вашингтона и союзников будет решительным. Штаты предупредили Кремль о «катастрофических последствиях».

По мнению главы ГУР Кирилла Буданова, в ближайшее время Россия не нанесет ядерный удар.

