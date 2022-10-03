«Неприемлемый шаг для союзников Москвы». Глава Минобороны Британии считает «очень маловероятным» применение Путиным ядерного оружия 3 октября, 09:32 Бен Уоллес (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает «очень маловероятным» то, что российский диктатор Владимир Путин применит ядерное оружие против Украины. Однако тот не действует «рационально».

Об этом сообщает Evening Standard.

По словам Уоллеса, несмотря на то, что доктрина РФ предусматривает применение ядерного оружия, такой шаг был бы неприемлем для союзников Москвы — Индии и Китая. Министр рассказал, что во время встреч главы Кремля с лидерами стран те «дали очень четко понять», что приемлемо, а что — нет.

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В то же время Уоллес добавил: действия Путина, начиная от атаки нервно-паралитическим веществом Новичок в Солсбери и заканчивая вторжением в Украину, были «совершенно иррациональными».

Министр безопасности Британии Том Тугендхат считает, что даже применение против Украины ядерного оружия малой мощности, к которому призвал глава Чечни Рамзан Кадыров, имело бы «очень значительные последствия».

«Понятно, что почти для каждой страны мира ядерное оружие было чрезвычайным табу на протяжении десятилетий, и изменение этого табу было бы трагедией для всех нас», — сказал он.

Ранее в украинской разведке заявляли, что считают угрозу применения Россией тактического ядерного оружия против Украины «очень высокой». В то же время, по мнению главы ГУР Кирилла Буданова, в ближайшее время Россия не нанесет ядерный удар.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что риск применения Россией тактического ядерного оружия есть, но его качество и состояние вызывает вопрос.

В США заявили, что в случае применения РФ против Украины ядерного оружия ответ Вашингтона и союзников будет решительным. Штаты предупредили Кремль о «катастрофических последствиях».

21 сентября российский диктатор Владимир Путин после объявления мобилизации в РФ в очередной раз пригрозил западным странам применением ядерного оружия, сказав, что «это не блеф».