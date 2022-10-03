В Московской области произошла массовая драка между мобилизованными и контрактниками — СМИ
В России объявили «частичную» мобилизацию для восполнения потерь в Украине (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины)
В Московской области страны-агрессора РФ произошла массовая драка между российскими контрактниками и мобилизованными, сообщает Telegram-канал База.
По данным канала, контрактники в одной из воинских частей в Алабино «захотели забрать у мобилизованных часть экипировки и телефоны», а те в ответ их избили. База утверждает, что в массовой драке пострадали около 20 контрактников, и те «спаслись, лишь закрывшись в одном из помещений части». На место происшествия прибыла военная полиция и сотрудники МВД, но военным оккупационной армии «удалось договориться».
21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил в стране «частичную мобилизацию».
По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, на фронт планируют отправить еще 300 тысяч резервистов.
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По данным российских оппозиционных СМИ, засекреченные планы мобилизации предполагают отправку на войну в Украину миллиона россиян.
После этого россияне начали массово скупать билеты в другие страны, чтобы избежать участия в войне.
29 сентября в Генштабе ВСУ сообщили, что с начала объявления мобилизации страна-агрессор призвала уже 100 тысяч человек для войны против Украины.