В Московской области произошла массовая драка между мобилизованными и контрактниками — СМИ 3 октября, 17:24 В России объявили «частичную» мобилизацию для восполнения потерь в Украине (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины)

В Московской области страны-агрессора РФ произошла массовая драка между российскими контрактниками и мобилизованными, сообщает Telegram-канал База.

По данным канала, контрактники в одной из воинских частей в Алабино «захотели забрать у мобилизованных часть экипировки и телефоны», а те в ответ их избили. База утверждает, что в массовой драке пострадали около 20 контрактников, и те «спаслись, лишь закрывшись в одном из помещений части». На место происшествия прибыла военная полиция и сотрудники МВД, но военным оккупационной армии «удалось договориться».



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21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил в стране «частичную мобилизацию».

По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, на фронт планируют отправить еще 300 тысяч резервистов.

По данным российских оппозиционных СМИ, засекреченные планы мобилизации предполагают отправку на войну в Украину миллиона россиян.



После этого россияне начали массово скупать билеты в другие страны, чтобы избежать участия в войне.

29 сентября в Генштабе ВСУ сообщили, что с начала объявления мобилизации страна-агрессор призвала уже 100 тысяч человек для войны против Украины.

Это начало войны всех против всех в России – Владимир Фесенко https://www.youtube.com/embed/C64UXNMH1Mg