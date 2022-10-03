В освобожденном Лимане очень опасная ситуация: оккупанты оставили много мин и растяжек 3 октября, 15:03 Находиться в Лимане сейчас очень опасно (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko)

В освобожденном городе Лиман Донецкой области сейчас очень опасная ситуация. При отступлении оккупанты оставили много мин и растяжек.

Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

По его словам, сам город уже зачищен от оккупантов, там продолжаются стабилизационные мероприятия.

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«В первую очередь там сейчас очень опасная минная ситуация. Оккупанты оставили чрезвычайно много мин противопехотных, так называемые растяжки, оставили мины-„лепестки“, которые за листьями не видны», — отметил он.

Череватый добавил, что многие зарубежные журналисты хотят попасть в Лиман, однако там пока очень опасно.

Днем 1 октября в ВСУ сообщили об освобождении пяти населенных пунктов возле Лимана, в результате чего многотысячная группировка РФ оказалась в окружении.

К вечеру в российском Минобороны заявили, что войска РФ якобы были отведены из Лимана «на более выгодные рубежи».

В Минобороны Украины прокомментировали слова российских «коллег» об «успешном отводе войск», заявив, что большинство находившихся в Лимане россиян были «передислоцированы» либо в мешки для трупов, либо в украинский плен.

Днем 2 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ полностью зачистили Лиман от российских оккупантов.