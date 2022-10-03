Нацгвардия подняла флаг Украины в Золотой Балке — видео

3 октября, 18:16
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Официальных подтверждений Генштаба об освобождении населенного пунткта пока не было (Фото:Нацгвардія/Telegram)

Официальных подтверждений Генштаба об освобождении населенного пунткта пока не было (Фото:Нацгвардія/Telegram)

ВСУ подняли флаг Украины в населенном пункте Золотая Балка в Херсонской области.

Соответствующее видео опубликовала в Facebook Кочубеевская община.

Один из украинских защитников в видео сообщает, что город был освобожден бойцами Нацгвардии.

https://www.facebook.com/watch/?v=1241667433058279

Ранее нацгвардейцы в Telegram сообщали, что вошли в Золотую Балку и продолжают освобождать украинские села от российских оккупантов.

Видео дня

«Местные искренне радуются, а украинское знамя возвращается на свое законное место», — говорится в сообщении.

Официальных подтверждений Генштаба об освобождении населенного пунткта пока не было.

Скриншот Google Maps
Фото: Скриншот Google Maps
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Накануне президент Владимир Зеленский сообщил, что в Херсонской области ВСУ освободили населенные пункты Миролюбовка и Архангельское.

Руководитель объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны Юг Наталья Гуменюк ранее сообщала, что украинские военные продолжают наступать и продвигаться на южном направлении.

Она подчеркнула, что «независимость» или «присоединение» любых украинских территорий к России — это личное мнение россиян, которое не поддерживает никто, а особенно — Силы обороны и ВСУ.

https://www.youtube.com/embed/kxi0WyVRPb0
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Нацгвардия Украины Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Херсонская область

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