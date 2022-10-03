Освобождение Лимана и прорыв ВСУ в Херсонской области обрушили контроль Путина над информационным пространством РФ — ISW 3 октября, 08:26 Украинские военнослужащие неподалеку от линии фронта в Харьковской области (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Вооруженные силы Украины продолжили наступление в районе Лимана Донецкой области после взятия города под контроль, а также прорвали российские оборонительные позиции на северо-востоке Херсонской области.



Об этом в своей новой сводке по итогам 2 октября сообщает американский Институт изучения войны (ISW).



Его аналитики отмечают, что ВСУ продолжают освобождать населенные пункты восточнее и северо-восточнее Лимана, в частности освободили Торское в Донецкой области. Российские источники сообщают, что войска оккупантов отошли со своих позиций, находившихся северо-восточнее Лимана — вероятно, на позиции в районе Кременной (Луганская область) и вдоль трассы R66 Сватово-Кременная.



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2 октября украинские силы также продолжили наступление в районе населенных пунктов восточнее Купянска и освободили Ковшаровку Харьковской области.

При этом армия РФ продолжает безуспешно атаковать Бахмут, Авдеевку и поселок Выемка (Донецкая область).

ВСУ возобновили контрнаступление на севере Херсонской области и закрепили позиции в Золотой Балке и Крещеновке, констатирует ISW. Российские источники при этом утверждают, что украинские войска также освободили Шевченковку и Любимовку, оттеснив российские войска на новые оборонительные позиции вокруг поселка Николаевка (Генштаб ВСУ пока не подтверждал эту информацию — прим. ред.).

Все эти успехи украинских сил ISW планирует прокомментировать в завтрашней сводке, тогда как сегодня эксперты института сосредоточили внимание на детальном анализе «драматических изменений в российском информационном пространстве после поражения россиян под Лиманом и в Харьковской области, а также на фоне неудач частичной мобилизации России». Они подчеркивают, что масштаб и последствия этих процессов после Лимана еще более серьезны, чем после отступления РФ из-под Киева, с острова Змеиный или даже из Харьковской области.

ISW констатирует, что эта череда поражений армии РФ в сочетании с неспособностью Кремля эффективно провести мобилизацию «коренным образом меняет российское информационное пространство». Спонсируемые Кремлем СМИ и российские военные блогеры —целое сообщество в Telegram, состоящее из т.н. «военкоров», бывших марионеток Кремля и российских националистов — теперь горюют о потере Лимана армией РФ, одновременно критикуя бюрократические провалы мобилизации. Они все активнее жалуются на неспособность Минобороны РФ обеспечить надлежащее снабжение и усиление российских войск на Донбассе, а также на отсутствие реальной картины хода войны.

Аналитики ISW подметили, что 1 октября в эфире российской телепропаганды даже прозвучала прямая критика решения Кремля аннексировать украинские территории, которые РФ не контролирует. На телеканале НТВ обозреватель Коммерсанта Максим Юсин выразил сомнения в способности России когда-либо вообще полностью оккупировать эти территории, к примеру Запорожье.

Кремлевские пропагандисты «уже не скрывают своего разочарования проведением частичной мобилизации», часто обсуждая такие проблемы, как незаконный призыв в армию отдельных категорий мужчин и алкоголизм среди новомобилизованных сил. В прямых эфирах также стала звучать «обеспокоенность» пропагандистов тем, что мобилизация не поможет армии РФ сгенерировать достаточно сил, необходимых для перехвата инициативы на поле боя, учитывая низкое качество такого личного состава.

Вот еще ряд наблюдений ISW о переменах и рассогласованиях в нарративах российской пропаганды:

российское информационное пространство значительно отклонилось от насаждаемых Кремлем и Минобороны РФ нарративов о том, что « военная операция» в Украине идет под контролем Москвы ( с заметным преувеличением успехов России в войне);

военная операция» в Украине идет под контролем Москвы с заметным преувеличением успехов России в войне); частичная мобилизация, объявленная Путиным, обнаружила для широкой российской общественности последствия поражения армии РФ в Харьковской области, а теперь и под Лиманом, подорвав усилия Кремля представить полномасштабную войну как « ограниченную и в целом успешную» «спецоперацию»;

ограниченную и в целом успешную» «спецоперацию»; Путин полагается на контроль над информационным пространством в России для защиты своего режима гораздо больше, чем полагался на этот фактор Советский Союз, располагавший массивным аппаратом подавления инакомыслия — что делает хаос в информационном пространстве РФ потенциально еще более опасным для Путина, чем он был для СССР;

своей одновременной критикой военного командования РФ чеченский главарь Рамзан Кадыров и главный спонсор ЧВК Вагнера Евгений Пригожин еще больше навредили и без того уязвимым нарративам Кремля после освобождения Лимана войсками ВСУ. При этом непреднамеренной целью критики Кадырова и Пригожина по сути стал и лично Путин, пишут аналитики ISW, ведь из-за провала под Лиманом они обрушились на генерал-полковника Александра Лапина, командующего Центральным военным округом ( ЦВО) РФ, которому Путин еще летом выражал свое доверие. Кроме того, как теперь известно миру и уж точно известно ближайшему окружению диктатора, он вмешивается в командование войсками РФ в Украине, а значит ответственен и за поражение РФ в Лимане — что делает атаку Кадырова на Лапина « косвенно атакой на Путина, осознает это Кадыров или нет»;

пишут аналитики ISW, ведь из-за провала под Лиманом они обрушились на генерал-полковника Александра Лапина, командующего Центральным военным округом ЦВО) РФ, которому Путин еще летом выражал свое доверие. Кроме того, как теперь известно миру и уж точно известно ближайшему окружению диктатора, он вмешивается в командование войсками РФ в Украине, а значит ответственен и за поражение РФ в Лимане — что делает атаку Кадырова на Лапина косвенно атакой на Путина, осознает это Кадыров или нет»; ранее Путин не подвергал цензуре националистически настроенных блогеров и «военкоров» в Телеграме, а также Кадырова и бывших марионеток Москвы ( Игоря Гиркина) — вероятно, пытаясь удержать их на своей стороне. Некоторые представители этого сообщества ( к примеру, пропагандист и наемник Владлен Татарский) даже были приглашены в Кремль на фарс аннексии украинских территорий. Однако теперь такие военкоры « подпитывают несбыточные ожидания и выдвигают требования, которые Путин и российское руководство вряд ли смогут выполнить» (включая захват всей Украины) — и, вероятно, «усугубляют внутренние проблемы, с которыми Путин столкнется в ближайшие месяцы, как бы Путину ни казалось, что они помогают ему пережить трудные времена», пишет ISW;

Игоря Гиркина) — вероятно, пытаясь удержать их на своей стороне. Некоторые представители этого сообщества к примеру, пропагандист и наемник Владлен Татарский) даже были приглашены в Кремль на фарс аннексии украинских территорий. Однако теперь такие (включая захват всей Украины) — и, вероятно, «усугубляют внутренние проблемы, с которыми Путин столкнется в ближайшие месяцы, как бы Путину ни казалось, что они помогают ему пережить трудные времена», пишет ISW; фактически Путин сталкивается с вариацией проблемы, испытанной Михаилом Горбачевым в период политики гласности — когда от критики бюрократического аппарата общество перешло к открытым атакам на всю советскую систему. «Путин, несомненно, полностью осознает эту модель и, конечно же, не собирается ее повторять», — убеждены эксперты ISW. По их оценкам, еще неизвестно, сколько Путин будет терпеть критику сообщества « военкоров» и что произойдет, если и когда он попытается их «заглушить».

Другие выводы аналитиков ISW за минувшие сутки:

армия РФ продолжает наносить удары по Кривому Рогу и Николаевской области с помощью беспилотников иранского производства Shahed-136;

депутаты Госдумы России отозвали закон, который должен был предусматривать единовременную выплату мобилизованным в размере 300 000 рублей ( около 4 980 долларов США) и другие льготы; причина такого решения не объясняется;

около 4 980 долларов США) и другие льготы; причина такого решения не объясняется; по данным Украины, российские войска формируют мотострелковую дивизию из мобилизованных из Крыма, Краснодарского края и Республики Адыгея;

Владимир Путин внес в Госдуму нелегитимный законопроект о «присоединении» оккупированных территорий Украины к РФ ( в нем указаны террористические формирования « ЛНР», «ДНР», а также Запорожская и Херсонская области Украины).

Карта боевых действий: наступление ВСУ на востоке и юге, бои на Донбассе

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW