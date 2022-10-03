ВСУ отразили вражеские атаки возле семи населенных пунктов, сбили вертолет Ка-52 и штурмовик Су-25 3 октября, 07:29 Генштаб отметил успешные действия ВСУ за сутки (Фото:Генштаб)

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Зайцево, Бахмутское, Бахмут, Одрадовка, Выемка, Спорное, Невельское и Первомайское.



Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на понедельник, 3 октября.

Украинская авиация сутки нанесла семь ударов. Подтверждено поражение пункта управления, пяти мест сосредоточения вооружения и военной техники, а также зенитного ракетного комплекса.

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Кроме того, подразделения противовоздушной обороны сбили один вертолет Ка-52, один штурмовик Су-25 и восемь беспилотных летательных аппаратов.

Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки ударили по двум командным пунктам, 14 районам сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, трем складам с боеприпасами и горюче-смазочными материалами, а также восьми другим важным вражеским объектам.

Ранее сообщалось, что 1 октября, в Бериславе Херсонской области было уничтожено здание полиции, где располагался штаб российских оккупантов.