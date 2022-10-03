Шкарлет — о выезде студентов за границу: Каждое обращение нужно рассматривать отдельно 3 октября, 16:44 Сергей Шкарлет (Фото:Министерство образования и науки Украины/Facebook)

Каждое обращение студентов-мужчин призывного возраста по поводу выезда из Украины на учебу нужно рассматривать отдельно. Об этом заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет в эфире телемарафона в понедельник, 3 октября.

Шкарлет отметил, что Минобразования не принимает решения о пропуске студентов через границу.



«На сегодня те, кто поступил и учится по международным договорам, те, за кого государство Украина заплатило те или иные средства, например, по обмену… Каждый вопрос нужно рассматривать отдельно», — сказал он.

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По словам министра, его ведомство получает много обращений от людей, которые не могут выехать на обучение за границу, и пытается их рассматривать.

«Каждое обращение будет рассмотрено. Мы можем предоставлять определенные письма в Госпогранслужбу для принятия ею решений, поскольку министерство, например, четко знает, что это международный договор, что этот студент поступил на обучение, условно, задолго до начала войны», — добавил Шкарлет.



Глава Минобразования также сказал, что письменно обратился к своим коллегам из других стран и попросил дать возможность академического отпуска «с сохранением всех финансовых обязательств» студентам иностранных вузов, которые поступили на первый курс, или разрешить им перевод в другие учебные заведения, чтобы они могли учиться онлайн.

С 14 сентября по решению высшего военного руководства Украины мужчины, которые учатся в зарубежных вузах, не могут выезжать за границу во время военного положения. Решение было принято из-за массовых подделок документов.

Спикер ГПСУ Андрей Демченко сообщил, что пограничники действуют в рамках законодательства. По его словам, только в июле-августе пограничники выявили около 600 документов людей, которые выдавали себя за студентов. Он заявил, что в соответствующее постановление правительства нужно внести «предохранители», которыми могли бы руководствоваться сотрудники ГПСУ.

В августе главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный просил Минобороны разрешить выезд за границу студентам.