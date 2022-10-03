«Партия мира будет усиливаться». Некоторые представители Кремля пытаются отдалиться от Путина — ГУР 3 октября, 14:16 Владимир Путин (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)

Некоторые представители Кремля пытаются найти возможность отмежеваться от российского диктатора Владимира Путина.

Об этом представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил в интервью УНИАН.

Он рассказал, что некоторые представители кремлевской верхушки ищут каналы коммуникаций, в частности и неформальные, которые помогли бы им обезопасить себя и свое состояние. По словам представителя ГУР, среди военно-политического руководства и бизнес-элиты РФ «далеко не все в восторге от той каши, которую заварил „коллективный Путин“ и действительно сумасшедший диктатор».

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«С каждым новым уровнем такой эскалации, с каждой новой волной мобилизации, с каждым новым процентом падения рейтинга Путина, или, безусловно, новыми успехами Вооруженных сил Украины по освобождению оккупированных территорий, эта партия мира внутри России, безусловно, будет усиливаться», — сказал Юсов.

Ранее NYT сообщала, что Путин лично контролирует стратегические планы войны против Украины и отказался отводить войска из Херсона. CNN сообщал, что командование российской армии не устраивает тактика диктатора, лично отдающего приказы генералам.