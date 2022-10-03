Вертолет, самолет и более 300 оккупантов. Где войска РФ понесли наибольшие потери в Украине за сутки 3 октября, 09:32 Уничтоженная ВСУ техника российских оккупантов (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 60 430 своих военных, за минувшие сутки — 320.

Такие данные по состоянию на утро понедельника, 3 октября, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Наибольшие потери за сутки противник понес на Бахмутском и Краматорском направлениях.

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Также оккупанты лишились более 15 000 единиц техники, среди них:

Танки — 2380 ( +3)

+3) Боевые бронированные машины — 4991 ( +16)

+16) Артиллерийские системы — 1405 ( +0)

+0) реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 338 ( +1)

РСЗО) — 338 +1) Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 176 ( +0)

ПВО) — 176 +0) Самолеты — 265 ( +1)

+1) Вертолеты — 228 ( +1)

+1) Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1026 ( +11)

БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1026 +11) Крылатые ракеты — 246 ( +0)

+0) Корабли/катера — 15 ( +0)

+0) Автомобильная техника и автоцистерны — 3811 ( +15)

+15) Специальная техника — 131 ( +0).

Россия напала на Украину 24 февраля. 3 октября — 222-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.

ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника, удалось освободить почти всю Харьковскую область.

После успехов ВСУ на поле боя оккупанты в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях РФ провели псевдореферендумы о присоединении к РФ, а 30 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил об аннексии захваченных украинских территорий. 21 сентября в РФ была объявлена частичная мобилизация.