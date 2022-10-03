Чехи собрали более $1,3 млн на танк для ВСУ. Его назвали Томаш

3 октября, 14:58
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Чехи передадут ВСУ модернизированный T-72 Avanger (Фото:Darek pro Putina/Twitter)

Чехи передадут ВСУ модернизированный T-72 Avanger (Фото:Darek pro Putina/Twitter)

Чехия стала первой страной, где граждане купили для Украины танк — модернизированный T-72 Avanger. Его назвали Томаш в честь президента Чехословакии Томаша Масарика.

Как сообщили в Twitter проекта, через инициативу Подарок для Путина (Darek pro Putina) за сентябрь более 11 тысяч человек собрали 33 миллиона крон (более чем $1,3 млн). Теперь деньги продолжат собирать на боеприпасы для танков.

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«Гарантом проекта является Министерство обороны Чехии, которое пообещало доставить танк в место назначения — туда, где украинские защитники смогут с его помощью уничтожать оккупантов», — рассказал посол Украины в Праге Евгений Перебийнис.

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Как пишет издание IDNES.cz, после консультаций с украинской стороной организаторы будут также собирать деньги на боеприпасы для ракетных систем и гаубиц.

https://twitter.com/DarPutinovi/status/1576853604291395585?s=20&t=CViWsHeap1m8CJBrn6uD3w

Инициативу Подарок для Путина в Чехии основал предприниматель Далибор Дедек в сотрудничестве с министерством обороны страны. Организаторы занимаются кампанией по сбору средств, а ведомство покупает на них военную помощь для Украины у чешского оборонпрома, учитывая потребности украинской армии.

С начала полномасштабного вторжения РФ Чехия активно поддерживает Украину — дипломатично и предоставляя вооружение. Премьер-министр Петр Фиала заявил, что во время председательства страны в ЕС одним из приоритетов станет послевоенное восстановление Украины.

youtube.com/watch?v=i6TaBoYBX8c
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Чехия Танки Война России против Украины

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