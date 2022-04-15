51-й день войны — главное. Зеленский назвал российскую армию «ордынцами», ВСУ отразили восемь атак на Донбассе, РФ признала затопление крейсера 15 апреля, 08:50 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные возле уничтоженного российского танка в селе Термаховка (Киевская область) (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko)

Пятница, 15 апреля — 51-й день обороны Украины в полномасштабной войне, которую ведет Россия.

Накануне Россия официально подтвердила, что крейсер Москва затонул, так и не упомянув об истинной причине его поражения — ударе из украинского ракетного комплекса Нептун.

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Между тем РФ продолжает сосредоточивать усилия на попытках захватить новые территории Донецкой и Луганской областей.

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НВ следит за главными событиями нового дня войны





08:48 Из-за вторжения России в Украину погибли 198 детей

Более 553 детей пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии РФ: 198 детей погибли и более 355 ранены, сообщил Офис генерального прокурора утром 15 апреля.



08:00 Глава ЦРУ о вторжении Путина в Украину: Им двигали амбиции и чувство обиды на Запад

Директор ЦРУ Уильям Бернс рассказал, что американские разведслужбы еще минувшей осенью начали получать «тревожную и детальную» информацию о планах Владимира Путина начать масштабное вторжение в Украину.

По словам Бернса, Путин был движим амбициями, а также чувством «обиды» на Запад, сообщает Голос Америки.

07:05 Наступление РФ на Донбассе: украинские военные отбили восемь вражеских атак, уничтожили четыре танка и шесть БТР

За минувшие сутки, отразив восемь атак российских оккупантов в зоне ООС, украинские военные уничтожили четыре вражеских танка, шесть бронетранспортеров, четыре боевых машины пехоты, а также одну артиллерийскую систему.

Основные усилия враг сосредотачивается на попытках захвата населенных пунктов Попасная и Рубежное, однако успеха не имеет, добавили в Генштабе ВСУ.



06:52 Россия еще может нанести удар по Киеву — Пентагон

Министерство обороны США считает, что российские войска могут продолжать осуществлять ракетные удары по Киеву и другим городам Украины

06:42 С начала полномасштабного вторжения России из Украины уехали почти 5 млн человек

С начала полномасштабного вторжения России в Украину из Украины выехали около 5 млн человек. 90% выехавших — это женщины и дети.

06:07 Дуда подписал изменения в закон о помощи украинцам



Президент Польши Анджей Дуда подписал изменения в закон о помощи гражданам Украины. В частности, они упрощают получение налогового номера несовершеннолетними и лицами с инвалидностью.

05:32 Крейсер Москва. Эксперт предположил, что на борту судна могли быть ядерные боеголовки к ракетам



«Друзья, специалисты говорят, что по штату на борту крейсера Москва есть 2 ядерные боеголовки к крылатым ракетам», — заявил Клименко.

04:31 В Херсонской области состоялся обмен пленными

В районе поселка Посад-Покровское Чернобаевской громады Херсонской области четверо пленных российских военных были обменены на пятерых украинских.

Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.

03:23 Евросоюз увязал запрет на российскую нефть с выборами во Франции — NYT



Евросоюз связал эмбарго на российскую нефть с датой второго тура выборов во Франции, который состоится 24 апреля. Европейские чиновники опасаются, что рост цен на горючее может сыграть в пользу Марин Ле Пен.

02:26 У 85% тел погибших в Буче есть пулевые отверстия — мэр



Мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил, что у 85% тел всех погибших жителей есть отверстия от пуль. Оккупанты умышленно расстреливали мирных жителей.

01:46 Мэр Бучи рассказал о постепенном возобновлении подачи воды, газа и света в городе



Мэр Бучи подчеркнул, что в полном объеме запустить критическую инфраструктуру после оккупации очень сложно.

01:37 «Связь с Русью сожжена». Зеленский назвал ордынцами российских военных



Президент Владимир Зеленский впервые отверг тезис об общих «исторических корнях» украинцев и россиян. Этот нарратив повторяют российские пропагандисты и российский диктатор Владимир Путин.

«Русь не разрушала бы себя саму. С ней это делали чужаки. Ордынцы и другие захватчики. Вот кто пришел сегодня на нашу землю. И воюют они точно так же — ради грабежа и издевательств», — заявил Зеленский.



01:11 Google отключил возможность любых платежей из России — Федоров



Глава Минцифры Михаил Федоров заявил, что компания Google отключила платежи всех видов российских карт.

00:48 Мне советовали фактически сдаться тирании — Зеленский



Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что вопрос гарантий безопасности для Украины и Европы больше никогда не будет риторическим.

00:37 С начала вторжения России в Харьковской области погибли более 500 мирных жителей — глава ОВА



С начала полномасштабного вторжения России в Украину в Харьковской области погибли 503 мирных жителя, среди них 24 ребенка. Об этом сообщил начальник Харьковской ОВ Олег Синегубов в Telegram-канале.

00:00 Россия показала, что хочет уничтожить Донбасс в первую очередь — Зеленский



Президент Владимир Зеленский в новом обращении заявил, что за 50 дней полномасштабного вторжения российские оккупанты показали: Донбасс — их главная мишень.

«Они показали, что именно Донбасс для России главная мишень. Именно Донбасс Россия хочет уничтожить в первую очередь. Именно Донецкую и Луганскую области российские войска разрушают так, будто хотят, чтобы от них остались только камни и чтобы там вообще не осталось людей», — заявил президент.

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