51-й день войны — главное. Зеленский назвал российскую армию «ордынцами», ВСУ отразили восемь атак на Донбассе, РФ признала затопление крейсера
Украинские военные возле уничтоженного российского танка в селе Термаховка (Киевская область) (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko)
Пятница, 15 апреля — 51-й день обороны Украины в полномасштабной войне, которую ведет Россия.
Накануне Россия официально подтвердила, что крейсер Москва затонул, так и не упомянув об истинной причине его поражения — ударе из украинского ракетного комплекса Нептун.
Между тем РФ продолжает сосредоточивать усилия на попытках захватить новые территории Донецкой и Луганской областей.
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По словам Бернса, Путин был движим амбициями, а также чувством «обиды» на Запад, сообщает Голос Америки.
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Основные усилия враг сосредотачивается на попытках захвата населенных пунктов Попасная и Рубежное, однако успеха не имеет, добавили в Генштабе ВСУ.
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«Друзья, специалисты говорят, что по штату на борту крейсера Москва есть 2 ядерные боеголовки к крылатым ракетам», — заявил Клименко.
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Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.
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02:26 У 85% тел погибших в Буче есть пулевые отверстия — мэр
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Мэр Бучи подчеркнул, что в полном объеме запустить критическую инфраструктуру после оккупации очень сложно.
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«Русь не разрушала бы себя саму. С ней это делали чужаки. Ордынцы и другие захватчики. Вот кто пришел сегодня на нашу землю. И воюют они точно так же — ради грабежа и издевательств», — заявил Зеленский.
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00:00 Россия показала, что хочет уничтожить Донбасс в первую очередь — Зеленский
«Они показали, что именно Донбасс для России главная мишень. Именно Донбасс Россия хочет уничтожить в первую очередь. Именно Донецкую и Луганскую области российские войска разрушают так, будто хотят, чтобы от них остались только камни и чтобы там вообще не осталось людей», — заявил президент.
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