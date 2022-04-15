Войска РФ ударили из РСЗО по жилым кварталам Николаева, есть пострадавшие 15 апреля, 14:28 Цей матеріал також доступний українською В облсовете сообщили о пострадавших среди мирных жителей (Фото:ГСЧС)

В пятницу, 15 апреля, российские войска нанесли удар по жилым кварталам Николаева, где нет ни одного военного объекта. Есть пострадавшие.

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Об этом сообщила глава областного совета Анна Замазеева. Она не назвала точного количества пострадавших.

По ее словам, обстрел велся из реактивных систем залпового огня.

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«Под обстрелы попадают мирные жители. К сожалению, есть пострадавшие… Не выходите из укрытия! Рашистам так это не пройдет, отомстим за каждого», — написала Замазеева.

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