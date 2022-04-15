После уничтожения крейсера Москва Россия ударила по ракетному заводу под Киевом — Укроборонпром

15 апреля, 23:17
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Крейсер Москва в Черном море за несколько дней до затопления, 10 апреля 2022 года (Фото:Satellite image 2022 Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

Крейсер Москва в Черном море за несколько дней до затопления, 10 апреля 2022 года (Фото:Satellite image 2022 Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

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Россия ночью 15 апреля нанесла удары по одному из ракетных предприятий ГП Жулянский машиностроительный завод Визар. Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома в Facebook.

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«Это произошло после того, как „ширпотреб“ украинского производства — именно так утверждали в фашистской России — потопил флагман Черноморского флота РФ стоимостью до 1 млрд долларов. Речь идет о двух ракетах РК-360МЦ Нептун производства целого ряда государственных и частных предприятий, которые уничтожили крейсер Москва страны-агрессора», — сказано в сообщении.

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В Укроборонпроме подчеркнули, что, несмотря на обстрелы украинских оборонных предприятий, Украине есть чем воевать, а динамика поступления военной и специальной техники ВСУ только возрастает. Концерн также попросил представителей СМИ «ограничиться информацией, которую предоставляют официальные источники по собственной инициативе».

https://www.facebook.com/ukroboronprom/posts/293131316323669
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Ранее начальник Киевской областной военной администрации Александр Павлюк заявил, что 15 апреля российские оккупанты нанесли три ракетных удара по объектам в Киевской области.

13 апреля Вооруженные Силы Украины нанесли удар по ракетному крейсеру Москва — флагману Черноморского флота РФ. Корабль был поражен из украинского ракетного комплекса Нептун и получил серьезные повреждения. Вечером 14 апреля в минобороны страны-агрессора признали, что крейсер затонул.

По словам пресс-секретаря Морской охраны погранслужбы Украины Натальи Гуменюк, российским оккупантам не удалось эвакуировать экипаж крейсера из-за шторма. Россияне утверждают, что эвакуировали экипаж.

По данным журнала Forbes Украина, это самая дорогая военная потеря РФ за время войны с Украиной. Издание оценило стоимость крейсера в 750 млн долларов.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Ракеты Укроборонпром Киевская область Нептун Война России против Украины Крейсер Москва

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