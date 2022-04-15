После уничтожения крейсера Москва Россия ударила по ракетному заводу под Киевом — Укроборонпром 15 апреля, 23:17 Цей матеріал також доступний українською Крейсер Москва в Черном море за несколько дней до затопления, 10 апреля 2022 года (Фото:Satellite image 2022 Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

Россия ночью 15 апреля нанесла удары по одному из ракетных предприятий ГП Жулянский машиностроительный завод Визар. Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома в Facebook.

Война России против Украины — главные события 15 апреля

«Это произошло после того, как „ширпотреб“ украинского производства — именно так утверждали в фашистской России — потопил флагман Черноморского флота РФ стоимостью до 1 млрд долларов. Речь идет о двух ракетах РК-360МЦ Нептун производства целого ряда государственных и частных предприятий, которые уничтожили крейсер Москва страны-агрессора», — сказано в сообщении.



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В Укроборонпроме подчеркнули, что, несмотря на обстрелы украинских оборонных предприятий, Украине есть чем воевать, а динамика поступления военной и специальной техники ВСУ только возрастает. Концерн также попросил представителей СМИ «ограничиться информацией, которую предоставляют официальные источники по собственной инициативе».



Ранее начальник Киевской областной военной администрации Александр Павлюк заявил, что 15 апреля российские оккупанты нанесли три ракетных удара по объектам в Киевской области.

13 апреля Вооруженные Силы Украины нанесли удар по ракетному крейсеру Москва — флагману Черноморского флота РФ. Корабль был поражен из украинского ракетного комплекса Нептун и получил серьезные повреждения. Вечером 14 апреля в минобороны страны-агрессора признали, что крейсер затонул.

По словам пресс-секретаря Морской охраны погранслужбы Украины Натальи Гуменюк, российским оккупантам не удалось эвакуировать экипаж крейсера из-за шторма. Россияне утверждают, что эвакуировали экипаж.

По данным журнала Forbes Украина, это самая дорогая военная потеря РФ за время войны с Украиной. Издание оценило стоимость крейсера в 750 млн долларов.



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