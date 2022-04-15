«В этом шапито участвовать не будем». В Донецкой области учителя отказались работать на российских оккупантов — ОГА 15 апреля, 10:58 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты в Донецкой области (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Донецкой области учителя отказались работать на российских оккупантов.

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Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

«Мы в этом шапито участвовать не будем!» Таким образом, учителя школы в оккупированном населенном пункте Донбасса встретили требование оккупационной администрации выйти на работу", — написал он.

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По его словам, это действительно геройский поступок.

«Россиянам все равно на детей — они пришли сюда убивать их и их будущее. С начала широкомасштабного вторжения оккупанты разрушили в Донецкой области 120 школ, 103 детских сада, 37 вузов», — написал он.

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